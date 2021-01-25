ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النقض تؤجل طعن أحداث عنف سوهاج لـ 3 مارس

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:20 م
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن علي حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» إلى جلسة 3 مارس المقبل لإعادة المرافعة 

كانت دائرة «الأربعاء ج» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أبوبكر البسيوني أبوزيد، قضت بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 66 متهمًا بأحكام تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015

وحددت محكمة النقض جلسة لنظر موضوع القضية مباشرة أمامها، تطبيقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على أن تصدر أحكام نهائية وباتة وفقًا لما تقرره بحق المتهمين

وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 190 متهما بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة 2016 كلي شمال سوهاج، أنهم فى غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشأت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية.

كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.

تضمنت الاتهامات، ترويج عدد من المتهمين لأغراض الجماعة الإرهابية عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، ومنها ما تسمى بـ «أحرار جهينة ضد الانقلاب و الناس الحلوة»، واستخدام حساباتهم الخاصة على الانترنت فى نشر صور وكتابات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إمداد عدد منهم للجماعة بالمال متمثلة فى دفع اشتراك السهم الشهري من إجمالي قيمة الدخل لكل منهم والتبرع بالأموال التي تستلزمها بإعداد الكيانات الاقتصادية وتخصيص ربحها لأغراض الجماعة 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. النقض تقضى ببراءة 5 متهمين في قضية أحداث المراغة بسوهاج

النقض تؤيد المشدد 5 سنوات لمسيء استخدم الفيس بوك للتحريض وهدم الدولة

10 مارس.. النقض تنظر طعون قيادات الجماعة الإرهابية في قضية التخابر مع حماس

براءة المتهمين في أحداث اقتحام قسم بولاق الدكرور

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

خطأ شائع في تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة .. تعرف عليه

لقطة مؤثرة للرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة.. فيديو

أدعية تزيل القلق والخوف في حياتك.. دوام عليها يوميا

مباراة جيدة لـ صلاح.. كلوب يبرر خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

واحدة وصلت إلى الصفر.. 8 مدن تسجل أدنى درجات حرارة بالسعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت