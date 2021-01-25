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مرأة

بـ 5 جنيهات فقط تخلصى من تشقق الشفاه في الشتاء

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:03 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعانى من تشقق الشفاه وتريدين الحصول على شفاه ناعمة وصحية إليك مجموعة من الطرق التي يمكن أن تبقي ابتسامتك جميلة وتجنب تشقق الشفتين وجفاف.

استخدمي مقشر الشفاه.

التقشير مهم لصحة الشفاه لذا من الأفضل الالتزام بالعلاجات الطبيعية. يمكنك تجهيزها فى مطبخك يمكنك صنع مرطب شفاه  مكون من  زيت الشيا أو جوز الهند مع سكر طبيعي ناعم و يمكنك إضافة الزيوت الأساسية أو الفواكه والخضراوات المهروسة.

يمكنك صنع قناع مرطب من مطبخك لا تتعدى تكلفته 5 جنيهات هو عبارة عن عسل عضوي وزبدة الكاكاو وزيت الزيتون واخلطي هذه المكونات في عجينة رقيقة وضعيها على شفتيك قبل الذهاب إلى الفراش.

رطبى من الداخل والخارج.

 تأكدى من شرب الكثير من الماء يوميًا فهو يساعد على بقاء الجلد بصحة جيدة وترطيبه وعلاج تشقق الشفاه

- رطبى منزلك

يعد الهواء الجاف في منزلك ومكان عملك سببًا كبيرًا لجفاف الشفاه ، خاصة في فصل الشتاء. هناك أيضًا طرق لجعل الهواء أكثر رطوبة في منزلك عن طريق ترك باب الحمام مفتوحًا أثناء الاستحمام ، وشراء بعض النباتات المنزلية ، وترك أوعية من الماء على المناضد.

قناع الخيار

 خذي شريحة رقيقة من الخيار أو معجون الخيار وضعيه على شفتيك لمدة 5-10 دقائق. جربي هذا كجزء من روتين جمالك لأوقات الشتاء.

الزيوت الطبيعية

 هي مرطبات ممتازة  مثل زيت جوز الهند وزيت بذور العنب وزيت شجرة الشاي وزيت النيم وزيت اللوز وزيت الجوجوبا يمكنك اختيار أي شكل آخر من أشكال الزيت الطبيعي وامزجى بضع قطرات منه مع ملعقة من زيت جوز الهند. امزجيها وضعيها بسخاء على شفتيك. ستلاحظ فرقًا في غضون يومين تقريبًا. وعلاج تشقق الشفاه ضعي الزيوت بانتظام لإبعاد مشكلة تشقق الشفاه بشكل دائم.
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