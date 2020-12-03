علاج منزلي لتشقق الشفاه الدائم بالزيوت الطبيعية بسرعة مذهلة

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علاج تشقق الشفاه الدائم







للحصول على شفاه صحية ونضرة ، تحتاجين إلى زيادة محتوى الماء في جسمك. إذا كنت تعاني من الجفاف ، فإن شفتيك تتشقق تلقائيًا. لذلك عليك التأكد من شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم. بمجرد حصولك على كمية كافية من الماء ، يمكنك الانتقال إلى العلاجات المنزلية الأخرى لعلاج تشقق شفتيك.







علاج تشقق الشفايف الشديد بالزيوت الطبيعية



كريم لعلاج تشقق الشفاه

غالبًا ما تبدأ شفتيك بالنزيف والألم عندما يكون التشقق شديدًا. إنه أمر مزعج للغاية ويمنعك حتى من تناول الطعام بشكل صحيح. لتصحيح هذه المشكلة بسرعة ، يمكنك تجربة العلاج المنزلي بالعسل والفازلين. فقط ضع طبقة سميكة من العسل العضوي الخام على شفتيك وأغلقه بطبقة من الفازلين في الأعلى.







اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم امسحيه برفق بمنشفة رطبة. العسل من أفضل العوامل الطبيعية المضادة للبكتيريا. يعزز شفاء الشفاه. يساعد الفازلين العسل على البقاء في مكانه كما يمد الشفاه بكل الرطوبة التي تحتاجها. هذا علاج منزلي قوي للغاية ونادرًا ما يفشل في تحقيقه.

علاج تشقق الشفاه بسرعه

إذا كنت تحب اللون الجميل لبتلات الورد وتريد نفس أحمر الخدود الوردي الناعم على شفتيك أيضًا ، جرب هذا العلاج المنزلي الرائع للشفاه المتشققة.







انقعي القليل من بتلات الورد في بعض الحليب واتركيها لمدة ساعة. ثم اهرسي البتلات برفق في الحليب للحصول على عجينة.



ضع العجينة على شفتيك.







الورد غني بفيتامين E ، وهو عنصر أساسي لصحة بشرتك. يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك وهذا يساعد على تقشير شفتيك وإزالة خلايا الجلد الميتة من شفتيك.





تعمل الفيتامينات والمعادن الأخرى الموجودة في الحليب أيضًا على إمداد شفتيك بالتغذية المفقودة ، مما يجعلها ناعمة ورطبة وجميلة.

علاج الشفايف المجروحة بالصبار

الصبار هو أحد الأدوية الأكثر فعالية في الطبيعة. له استخدامات متعددة وعلاج تشقق الشفاه هو أحدها.

لا يساعد الصبار على إصلاح تشقق الشفاه فحسب ، بل يعمل أيضًا على تقوية الطبقات الرقيقة من الجلد.



هذا يؤدي إلى شفاه أقوى لا تتشقق بسرعة.

لذلك من الجيد أن تعتاد على تطبيق الصبار على شفتيك طوال العام. إنه سهل الاستخدام أيضًا.



كل ما عليك فعله هو تقطيع ورقة الصبار وتقطيع الجل من الداخل.



ضعي الجل مباشرة على شفتيك قبل الذهاب إلى الفراش ليلًا. ما عليك سوى القيام بذلك وسوف تستيقظ بشفاه ناعمة ونضرة ومرطبة بشكل طبيعي.

علاج تشقق الشفاه عند الاطفال بزبدة طبيعية

زبدة الكاكاو وزبدة الشيا والسمن (زبدة مصفاة) كلها غنية بالأحماض الدهنية. تعمل هذه الأحماض الدهنية على العجائب على شفتيك وترطبها بعمق من الداخل.





وبما أن هذه الزبدة طبيعية تمامًا ، فلا داعي للقلق بشأن دخول المواد الكيميائية والعوامل الضارة إلى بشرتك. ما عليك سوى تناول بعض زبدة الكاكاو أو زبدة الشيا أو السمن وضعيه بسخاء على شفاه طفلك ليلا



اتركه بين عشية وضحاها وستلاحظ الفرق في الصباح.

علاج تشقق الشفايف للرجال بالسكر والعسل

السكر من أفضل المقشرات الطبيعية. من المهم بالنسبة لك تقشير بشرة شفتيك. سيضمن ذلك التخلص من الجلد الميت وإفساح المجال لبشرة جديدة وصحية.





كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة من السكر البني أو الأبيض مع ملعقة من العسل وبعض زيت الزيتون.



اصنعي معجونًا خشنًا جدًا وضعيه على الفور على شفتيك.



تشقق الشفاه بسبب نقص الفيتامين

ترتبط الشفاه المتشققة أساسًا بالشتاء. ومع ذلك ، يمكن لأشعة الشمس الشديدة والحرارة أن تلحق أضرارًا بالغة بشفتيك في الصيف أيضًا. في مثل هذه الأوقات ، يساعد عامل التبريد اللطيف مثل الخيار بشكل كبير. للحصول على هذا العلاج المنزلي الفعال ، كل ما عليك فعله هو تقطيع الخيار إلى شرائح رفيعة وفركها باستمرار على شفتيك. ثم اترك العصير لمدة ساعة تقريبًا قبل غسله. هذه طريقة فعالة لترطيب البشرة وتزويدها بالعناصر الغذائية المفقودة.





المصدر موقع



urbancompany



