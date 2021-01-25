تعديل في موعد كأس سوبر سيدات السلة بسبب البث التلفزيوني





ويواجه الأهلي بطل الدوري نظيره هليوبوليس بطل الكأس على لقب كأس السوبر لموسم 2020 على صالة نادي الشرقية للدخان في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بدلًا من الرابعة.







وأخطرت لجنة المسابقات الناديين بتعديل موعد المباراة وتقديمها نصف ساعة بسبب ظروف البث التلفزيوني.







جدير بالذكر أن صالة الشرقية للدخان تستضيف مواجهتي السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2020، بين الأهلي وهليوبوليس سيدات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وبين الاتحاد السكندري والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.







وتذاع المباريات على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على الفيس بوك بجانب قناة أون تايم سبورت.

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة كابتن أحمد كامل تعديل موعد لقاء كأس السوبر سيدات المقرر اقامته غدًا الثلاثاء.