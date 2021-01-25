ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعديل في موعد كأس سوبر سيدات السلة بسبب البث التلفزيوني

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة كابتن أحمد كامل تعديل موعد لقاء كأس السوبر سيدات المقرر اقامته غدًا الثلاثاء.

ويواجه الأهلي بطل الدوري نظيره هليوبوليس بطل الكأس على لقب كأس السوبر لموسم 2020 على صالة نادي الشرقية للدخان في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بدلًا من الرابعة.

وأخطرت لجنة المسابقات الناديين بتعديل موعد المباراة وتقديمها نصف ساعة بسبب ظروف البث التلفزيوني.

جدير بالذكر أن صالة الشرقية للدخان تستضيف مواجهتي السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2020، بين الأهلي وهليوبوليس سيدات في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وبين الاتحاد السكندري والأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتذاع المباريات على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة السلة على الفيس بوك بجانب قناة أون تايم سبورت.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد السلة يعلن موعد السوبر المصري ولقاء الدوري بين الأهلي والزمالك بعد عودة النشاط

مواجهة قوية بين مصر والمغرب بتصفيات إفريقيا للسلة

اتحاد السلة يقرر نقل مباراتي السوبر من 6 أكتوبر إلى الشرقية للدخان

فريق سيدات الأهلي ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة هليوبوليس في كأس سوبر السلة

سيدات سلة هليوبليس ينهين استعداداتهن لمواجهة الأهلي في كأس السوبر

ترشيحاتنا

تعرف على أعلى عائد مادي لـ 5 شهادات استثمار في البنوك المصرية

بوتين يفاجئ الروس حول مزاعم امتلاكه أكبر قصر في العالم

عصيت أوامره.. وزير الداخلية الأسبق: رفضت الاستمرار في الوزارة خلال حكم محمد مرسي

الإسماعيلي يوضح حقيقة طلبه ضم لاعبين من الأهلي

تحرك عاجل من السودان بعد القصف الإثيوبي الأخير

بطلها عبدالله السعيد.. إخماد أزمة فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري