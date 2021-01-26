تامر أمين: رئيس مأمورية الضرائب مثال يحتذى به فى الأمانة ..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، إن وزير المالية محمد معيط قام اليوم بتكريم صلاح محمدي ابراهيم رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بسبب عدم مشاركته في تلقي رشوة من أحد مكاتب المحاسبة الكبيرة .
وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناة النهار،: مكتب المحاسبة عرض على مأمور الضرائب مبلغ كبير من أجل التحايل على الدولة في حقوقها وقد تم كشف هذه الواقعة بسبب نزاهته .
واوضح تامر امين ، أن هذا الرجل وأمثاله يجب أن نقتدي بهم ويجب أن نشير إليهم بأنهم شرفاء مصر، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب بها الكثير من المغريات التي تجعلهم ينظرون إلى الرشوة ولكن رجال يعرفون انهم مأتمنين علي أموال الشعب المصري .