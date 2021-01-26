تامر أمين: رئيس مأمورية الضرائب مثال يحتذى به فى الأمانة ..فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، إن وزير المالية محمد معيط قام اليوم بتكريم صلاح محمدي ابراهيم رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بسبب عدم مشاركته في تلقي رشوة من أ حد مكاتب المحاسبة الكبيرة . إنمشاركتهحد





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناة النهار،: مكتب المحاسبة عرض على مأمور الضرائب مبلغ كبير من أجل التحايل على الدولة في حقوقها وقد تم كشف هذه الواقعة بسبب نزاهته .



