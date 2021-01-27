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رياضة

رجاء خاص من حازم إمام لـ مسؤولي الزمالك بشان أيمن حفني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:21 م
حازم امام
حازم امام
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامي حازم إمام، نجم الزمالك والمنتخب السابقـ رجاء خاصًا لـ مسؤولي النادي بشان أيمن حفني نجم الفريق السابق، والذي طالب بالعودة لصفوف الفريق مرة أخرى. 

وأكد حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر اثير " اون تايم سبورت" أن أيمن حفني طوال مسيرته الكروية في الزمالك كان للاعب مميز وعلى خلق، ولم يتسبب في أي أزمة على الاطلاق ورحل في هدوء، مشددًا على أن من حقه أن يعود مرة أخرى لصفوف النادي.

وقال حازم إمام إن في حال لم يتعاقد الزمالك مع للاعبين جدد في الميركاتو الشتوي وكان هناك مكان في قائمة الفريق فلابد من عودة اللاعب للفريق مرة أخرى. 

وتابع أن أيمن حفني من اللاعبين القلائل الغير محبين لاختلاق أزمات أو حتي الحديث عنها عبر وسائل الإعلام. 

وصل  أيمن حفني لاعب فريق الزمالك السابق  إلى مقر النادي من  أجل الاجتماع بمسؤولي النادي لمناقشة رغبته في العودة للنادي وختام مشواره مع القلعة البيضاء .

واستقبل عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي اللاعب فور وصوله لمقر النادي للاطمئنان عليه.

وكان أيمن حفني أعلن رغبته في العودة للنادي وختام مشواره مع القلعة البيضاء.
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