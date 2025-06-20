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رحلة الموسى.. فيلم تسجيلي يرصد حياة صياد مصري تخصص في صيد أسماك القرش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رحلة الموسى.. فيلم تسجيلي يرصد حياة صياد مصري تخصص في صيد أسماك القرش

المخرج يوسف سليمان
المخرج يوسف سليمان
إسراء صبري

أعلن المخرج يوسف سليمان عن أحدث مشاريعه السينمائية، وهو فيلم تسجيلي يحمل عنوان "رحلة الموسى"، يتناول حياة صياد مصري متخصص في صيد أسماك القرش.

وأوضح سليمان خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، أن الفيلم يوثق تفاصيل يوم كامل من حياة هذا الصياد، بدءًا من انطلاقه فجرًا وحتى عودته في نهاية اليوم، مقدمًا من خلاله صورة واقعية وإنسانية عن التحديات التي يواجهها هذا النوع من الصيادين.

وأشار إلى أن العمل على هذا الفيلم جاء ضمن اهتمامه بالأفلام التسجيلية، لما تحمله من قيمة توثيقية ورسالة اجتماعية، كما أكد أن تقديم مثل هذه الأعمال يسهم في نقل قصص واقعية بزاوية فنية مؤثرة.

وختم سليمان حديثه بالتأكيد على استمراره في تطوير مشروعه الإبداعي "سينما الموبايل"، والعمل على توسيع نطاق مشاركاته الفنية، مع السعي الدائم لتقديم محتوى سينمائي يُعبّر عن الواقع بإمكانيات بسيطة وأفكار مبتكرة.

المخرج يوسف سليمان أسماك القرش سينما الموبايل

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