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أخبار العالم

الأردن يعلن استئناف عملية الإعمار في المسجد الأقصى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:54 م
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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سمر صالح
أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي استئناف عملية الإعمار والترميم في المسجد الأقصى المبارك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال الصفدي خلال لقاء مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني اليوم، إن "عودة أعمال الإعمار والترميم في المسجد جاءت بعد جهود دبلوماسية أردنية"، مضيفا أن "الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني كان وسيبقى السند الأقوى للأشقاء في فلسطين".

وأشار إلى "ما تبذله المملكة من جهود مستمرة من أجل إسناد الأشقاء وإنهاء الاحتلال ورفع القهر وتحقيق السلام العادل الشامل الذي تقبله الشعوب والذي يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وتابع ان "موقف الأردن واضح لا يتغير من القضية الفلسطينية حدده الملك في كل منبر محلي أو إقليمي أو دولي. وعندما يحضر الأردن يحضر صوت فلسطين".

وقال إن "الأردن يعتبر حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أولوية بالنسبة له"، مشيرا إلى أن "الملك يكرس كل إمكانات المملكة من أجل حمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".


وأوضح أن "حماية المقدسات عمل يومي مستمر للمملكة"، وأن "التأكيد على دور الوصاية الهاشمية أمر يكرره الجميع"، وأن "السيادة على القدس هي فلسطينية والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي هاشمية، ومسؤولية حماية القدس ومقدساتها هي مسؤولية فلسطينية أردنية عربية إسلامية دولية".

وأكد الصفدي "نعمل ضمن كل إمكاناتنا نحو الهدف الذي نجمع عليه جميعا وهو تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
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