أحمد سليمان يدعم انتقال أيمن حفني للزمالك: أقوى الصفقات التي أفادت الفريق

حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على دعم أيمن حفني بعد أن أعلن رغبته في العودة مجددًا لصفوف الزمالك، وختام مشواره داخل القلعة البيضاء، واعتزال الكرة بتيشيرت الزمالك.





ونشر أحمد سليمان، صورًا له رفقة أيمن حفني، معلقا "نعم لعودة أيمن حفني للزمالك، أقوى صفقات التى أفادت الزمالك خلال السنوات الماضية.. وكان له دور كبير جدا في آخر بطولة دورى ٢٠١٤".





من جانبه كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة أيمن حفني مع مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس النادي.





وأكد خالد الغندور، في تصريحات على قناته الرسمية "يوتيوب"، أنه سيتم قيد أيمن حفني داخل صفَوف نادي الزمالك لمدة ٦ أشهر إضافة إلي المساهمة في علاج ابنته.





وأوضح خالد الغندور، أن نادي الزمالك لم يتأخر في مساعده لاعبيه على مدار التاريخ.





وتابع خالد الغندور "قيد أيمن حفني في أقل ٢٤ ساعة دليل على وقوف النادي مع أبنائه".



