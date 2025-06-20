عالم أزهري: حب الوطن فطرة إنسانية وقيمة دينية في الإسلام

أكد الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، أن حب الوطن من الفطر التي جبل الله الإنسان عليها، مشددا على أن الانتماء للوطن لا يقتصر على المشاعر، بل هو سلوك عملي وقيمة دينية راسخة في وجدان كل مسلم.

وأوضح نجم، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم والسنة النبوية يحتويان على العديد من الشواهد التي تعكس أهمية الوطن في الإسلام.

ولفت إلى أن النبي محمد ﷺ عبّر عن حبه الشديد لمكة حين قال عند خروجه منها: "إنكِ لأحب البلاد إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منكِ ما خرجت".

وأضاف أن الإسلام لا يفصل بين الدين والوطن، بل يعتبر حب الأوطان من أركان الانتماء الإيماني الصادق، لافتا إلى أن الحفاظ على الوطن وخدمته هو شكل من أشكال العبادة والعمل الصالح.