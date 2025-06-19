جمال أسعد: تحديات غير مسبوقة تحيط بالوطن في الفترة الحالية.. ولابد من الإصطفاف خلف القيادة السياسية

أكد جمال أسعد، الكاتب والمفكر السياسي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، أن هناك تحديات غير مسبوقة تحيط بالوطن في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لا بد من الاصطفاف خلف القيادة السياسية.

وقال جمال أسعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا بد من تضافر كافة المؤسسات وحتى نكون جاهزين للدفاع عن الوطن، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك رؤية سياسية واضحة في الدولة.

وتابع الكاتب والمفكر السياسي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، أن النضال يحتاج إلى أمور كثيرة جدا، مؤكدا أن القافلة لن تحل المشكلة الفلسطينية.

