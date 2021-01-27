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حياة كريمة: قدمنا 2180 مشروعا لـ 4,5 مليون مواطن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:42 م
حياة كريمة
حياة كريمة
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عادل نصار
قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، إن العديد من المؤسسات والوزرات تعمل معنا، مضيفا انه نعمل بشمل مؤسسي لتوحيد الجهود لتوفير حياة كريمة. 

وأضاف طاهر، في حوار عبر سكايب مع الاعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه تدخلنا في ١٤٣ قرية وتجمع ريقي وخدمنا ٤.٥مليون مواطن، مضيفا انه قدمنا ٢١٨٠ مشروعا لـ ٤.٥ مليون مواطن برفع الكفاءة في العديد من القطاعات. 

وتابع رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، انه طورنا العديد من مراكز الشباب والوحدات الصحية في قرب مصر، شاركنا العديد من المبادرات التوعية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة مستمرة.
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