حياة كريمة: قدمنا 2180 مشروعا لـ 4,5 مليون مواطن

قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، إن العديد من المؤسسات والوزرات تعمل معنا، مضيفا انه نعمل بشمل مؤسسي لتوحيد الجهود لتوفير حياة كريمة.





وأضاف طاهر، في حوار عبر سكايب مع الاعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه تدخلنا في ١٤٣ قرية وتجمع ريقي وخدمنا ٤.٥مليون مواطن، مضيفا انه قدمنا ٢١٨٠ مشروعا لـ ٤.٥ مليون مواطن برفع الكفاءة في العديد من القطاعات.



