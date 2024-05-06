جالانت لـ أوستن: ليس أمامنا خيار سوى اجتياح رفح

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت لنظيره الأمريكي لويد أوستن، في مكالمة هاتفية خلال الليل، إنه لم يعد أمام إسرائيل خيار سوى شن هجومها في رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أوضح مكتب جالانت إنه أطلع أوستن على الهجوم الصاروخي الذي تم شنه من رفح على موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود.

وشرح الوزير الجهود التي تبذلها إسرائيل للوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار، مؤكدًا أن حماس ترفض في هذه المرحلة أي اقتراح من شأنه أن يسمح بذلك.

ولفت جالانت "لم يكن هناك خيار آخر وهذا يعني بدء العملية الإسرائيلية في رفح".

وفي الختام، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي الشكر لأوستن على التعاون الوثيق، مشددًا على أن الولايات المتحدة لها دور مهم في دفع الحوار من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة.