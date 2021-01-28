قادة الإمارات يهنئون الرئيس البرتغالي لإعادة انتخابه مجددا

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا.





وأظهرت النتائج المرحلية للانتخابات الرئاسية في البرتغال، الأحد الماضي، أن رئيسها مارسيلو ريبيلو دي سوزا، صاحب الـ72 عاما، تمكن من الفوز بولاية ثانية وسط إغلاق عام تشهده الدولة المتضررة بشدة جراء كورونا.





وتشير بيانات وزارة الداخلية البرتغالية إلى أن دي سوزا حصد، بعد فرز حوالي 96% من بطاقات الاقتراع، دعم نحو 62.5% من الناخبين، ليأتي في الموقع الثاني زعيم حزب "كفى" اليميني، أندري فينتورا، الذي حصل على 11.9%، بينما تحتل المرتبة الثالثة النائبة الأوروبية السابقة، الاشتراكية آنا غوميشن، بـ11.8%.



