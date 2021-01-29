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ثقافة

محاضرات وورش فنية بثقافة الوادي الجديد

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث أقيمت احتفالية ثقافية وفنية بقصر ثقافة الوادى الجديد وذلك احتفالا بثورة يناير تضمنت محاضرة بعنوان "مكتسبات ثورة يناير" حاضرها قدرى عبد العزيز، بجانب أمسية شعرية لأدباء نادى أدب قصر ثقافة الخارجة.

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى، كما أقام الفرع محاضرة بعنوان "ثورة يناير وما ترتب عليها" بقرية الراشدة حاضرها هانى يوسف، ناقش خلالها أهم أسباب ثورة يناير ودور الشعب فى أحداث الثورة، بينما نظم بيت ثقافة الجديدة محاضرة بعنوان "ثورة يناير وتأثيرها على الاقتصاد المصرى" حاضرها أحمد ذكى أوضح فيها أهم الأسباب التى دفعت الشباب لثورة يناير وما أهم التأثيرات الناتجة عن الثورة.

نظم بيت ثقافة القصر، ومكتبة الطفل والشباب ببغداد ورش حكى عن ثورة يناير ودور رجال الشرطة، بينما أعد بيت ثقافة المنيرة ورشة فنية لإعادة تدوير مخلفات البيئة، إلى جانب حلقة بحثية بقرية الموشيه بعنوان "أثر العمارة الإسلامية على العمارة بالوادى الجديد"، وعن نشأة الإرهاب وتطوره أقيمت محاضرة بمكتبة الطفل والشباب بتنيدة قدمها محمود سيد، أوضح خلالها تعريف الإرهاب ومراحل تطوره عبر التاريخ وأهم اسبابه.

كما نظمت بعض المواقع الثقافية مجموعة من ورشة للفنون التشكيلية ومرسم عن ثورة يناير وذلك ببيت ثقافة صنعاء، بجانب ورشة قص ولصق ببيت ثقافة ناصر الثورة، وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة احتفالية العام الجديد تضمنت ورشة فنية لعمل مجسم بابا نويل، بالإضافة إلى محاضرة ثقافية بعنوان "التفاؤل فى العام الجديد" حاضرها كمال كوكب، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة بعنوان "يعنى إيه كلمة وطن وترسيخ القيم الإيجابية ونبذ العنف"، بجانب ورشة رسم عن ثورة يناير.
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