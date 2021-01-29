سلالات كورونا المتحورة تنتشر في معظم الولايات الأمريكية.. وفاوتشي يحذر

ظهرت سلالات كورونا المتحورة في معظم الولايات الأمريكية، بينما يدعو الخبراء للتكيف مع تلك الطفرات والتعامل مع الأمر بمزيد من الحذر.





وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تنتشر سلالات كورونا المتحورة بسهولة أكبر، ولم يتم تحديد ما إذا كانت أكثر خطورة من النسخة الحالية لـ"كوفيد-19".





وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن سلالة كورونا المكتشفة مؤخرا في بريطانيا تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية، فضلا عن رصد إصابات بالسلالة المتحورة للبرازيل وجنوب إفريقيا.





بدوره، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي من زيادة عدد الإصابات بسلالات كورونا المتحورة، موضحا أنهم مستمرون في مراقبة ظهور المتحورات وتأثيرها.





وأوضح فاوتشي أن الحل الأمثل المتاح في الوقت الحالي هو تطعيم أكبر عدد من الناس’، في محاولة للحد من تكاثر الفيروس لوقف قدرته على التحور.





وأشار إلى أن السلالات المتحورة ستضرب مدن أمريكية أخرى، موضحا أن السلالة المكتشفة مؤخرا في بريطانيا ستصبح "أكثر هيمنة" على الإصابات من النسخة الحالية.





فيما أكدت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن سلالة كورونا البريطانية تنتشر في 29 ولاية أمريكية.



