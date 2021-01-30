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رياضة

بعثة الأهلي تخضع للعزل في الغرف وتترقب ظهور نتيجة مسحة مطار الدوحة

السبت 30/يناير/2021 - 11:05 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية، وجبة الإفطار صباح اليوم داخل الغرف المخصصة لها، بفندق الاقامة، وذلك ضمن إجراءات الكبسولة الطبية «العزل الصحي»، التي تطبقها اللجنة المنظمة للبطولة، ويخضع لها جميع أفراد البعثة منذ الوصول إلى مقر إقامة النادي في قطر، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضعت لها البعثة فور الوصول إلى مطار الدوحة أمس.

وتنتظر بعثة الأهلي ظهور نتيجة المسحة الطبية؛ من أجل بدء فعاليات اليوم الأول لها في قطر، وفقا لتعليمات مشددة بشأن الالتزام بقواعد الكبسولة الطبية التي تتواجد بها البعثة منذ الوصول إلى قطر؛ استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي  مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

المعروف أن الأهلي سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خمس مرات، وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية من قبل، ويشارك هذا العام للمرة السادسة في تاريخه.
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