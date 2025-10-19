وفد الكاثوليكية يشارك في الذكرى المئوية لتدشين كنيسة العذراء بالزيتون

أوفد مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، وراعي السيدة العذراء، بالقللي، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة والأم تريزا، بعزبة النخل، للمشاركة في الاحتفال الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية الأقباط الأرثوذكس، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم، بالزيتون.

وفي كلمته، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الذي حرص على إرسال وفد من الكنيسة القبطية الكاثوليكية، للمشاركة في صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.