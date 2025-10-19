قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
مراد مكرم يهاجم منتقدي طه دسوقي: مش بيحبوا الخير لحد
الرئيس السيسي يصل لحضور الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة
رئيس هيئة الاستثمار يدعو للتوسع في عقد الشراكات بين المناطق الحرة حول العالم
ظهور حالات جدري مائي بين طلاب مدرسة بالمنوفية.. وإجراءات مشددة من التعليم والصحة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42 للقوات المسلحة
بعثة التايكوندو تطير للصين للمشاركة في بطولة العالم
وصول الرئيس السيسي لحضور الندوة التثقيفية الـ42
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد الكاثوليكية يشارك في الذكرى المئوية لتدشين كنيسة العذراء بالزيتون

وفد الكنيسة الكاثوليكية يشارك في احتفال العدراء
وفد الكنيسة الكاثوليكية يشارك في احتفال العدراء
ميرنا رزق

أوفد مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، وراعي السيدة العذراء، بالقللي، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة والأم تريزا، بعزبة النخل، للمشاركة في الاحتفال الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية الأقباط الأرثوذكس، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم، بالزيتون.

وفي كلمته، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، الذي حرص على إرسال وفد من الكنيسة القبطية الكاثوليكية، للمشاركة في صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك البابا تواضروس الأرثوذكس الكنيسة القبطية الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

وفد الكنيسة الكاثوليكية يشارك في احتفال العدراء

وفد الكاثوليكية يشارك في الذكرى المئوية لتدشين كنيسة العذراء بالزيتون

مسئولة بالتعليم تتفقد مدارس الجيزة

مسئولة بالتعليم تتفقد مدارس الجيزة وتشيد بالإلتزام بالحضور والتقييمات

فرص العمل المتاحة

100 فرصة عمل جديدة بشركة إلكترونيات براتب 9 آلاف جنيه

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد