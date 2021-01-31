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أخبار العالم

2948 حالة جديدة .. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بالإمارات

الأحد 31/يناير/2021 - 12:25 م
انخفاض ملحوظ في إصابات
انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بالإمارات
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شيماء مصطفى
أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 2948 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 184260 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك تسجل الإمارات خلال أمس انخفاضًا ملحوظًا في إصابات كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد  303609 حالة.

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 12 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 850 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4189 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 276958 حالة.
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