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محافظات

قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن في الفيوم بسبب أعمال الصيانة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:57 م
محطات مياه الشرب
محطات مياه الشرب
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اليوم الأحد، قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن داخل محافظة الفيوم لمدة ٢٤ ساعة.


قالت الشركة فى بيان ، ابتداء من الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢/٢/٢٠٢١ حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٣/٢/٢٠٢١ بسبب اعمال الصيانة اللازمة لعنبر المياه النقية بمحطة مياه العزب الجديدة المرحلة الثانية ، تغيير الجزء التالف من خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم بالخط الدائرى خلف محطة العزب الجديدة ،صيانه خط مياه الشرب ابشواى قطر  ١٠٠٠ مم بطريق الفيوم بنى سويف. 


المناطق المتأثرة هى :"مركز سنورس ، مدينة سنورس ، ابهيت الحجر، بيهمو وتوابعها ، السليين ، فيديمين ، سنهور ، ترسا ، نقاليفة وتوابعهم، المنطقة السياحية "" مركز الفيوم ، دسيا ، تلات ، زاوية الكرادسة ، بنى صالح ، ابجيج ، الهدير " و "مركز اطسا ، قصر الباسل ، تطون ، الغرق، عزبة قلمشاة ، دير الملاك وتوابعهم " و"مركز ابشواى ، المنطقة السياحية ، ما عدا العجميين طبهار النصارية "  و "مركز يوسف الصديق بالكامل ما عدا النزلة ، الحامولى ، الشواشنة " .


وتطالب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الخدمة مرة أخرى للمواطنين كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لتغطية هذه المناطق المتأثرة ويتم طلبها عن طريق الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون أرضى.




أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة  مستمرة فى دعم جميع قرى محافظة الفيوم بمياه الشرب النقية ، وبتنفيذ خطة المد والتدعيم داخل قرية دوار جبلة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وأضاف أنه  تم تركيب ١٠٠٠متر مواسير قطر ٤ بوصات و٢٠٠٠ متر مواسير طولى قطر ٦ بوصات؛ من أجل المساهمة فى إنهاء مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب داخل القرية.
قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن في الفيوم بسبب أعمال الصيانة
قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن في الفيوم بسبب أعمال الصيانة
قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن في الفيوم بسبب أعمال الصيانة
قطع مياه الشرب عن بعض الأماكن في الفيوم بسبب أعمال الصيانة
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