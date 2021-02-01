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حوادث

في 24 ساعة .. ضبط 14 الف شخص غير مرتدين للكمامة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:14 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (14123) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14002) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال  (121) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (555) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (206) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1599) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

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