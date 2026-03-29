الأمان النووي: مصطلح "الكعكة الصفراء" مرحلة أساسية في معالجة اليورانيوم قبل التخصيب

قال الدكتور كريم الأدهم، الرئيس الأسبق لهيئة الأمان النووي، إن ما يُعرف بـ“الكعكة الصفراء” هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى أحد أشكال اليورانيوم بعد استخراجه ومعالجته، موضحًا المفهوم العلمي لهذه المادة.

ما هي الكعكة الصفراء؟

وأوضح الأدهم في تصريحات لصباح الخير يا مصر أن الدول التي تمتلك مناجم لليورانيوم تبدأ بعمليات استخراج الخام من الصخور، ثم تمر بعد ذلك بمراحل من التركيز والتنقية للحصول على مركب كيميائي معين يُعرف بـ“الكعكة الصفراء”.

مراحل الاستخراج والمعالجة

وأشار إلى أن اليورانيوم يُستخلص من الصخور عبر عمليات صناعية متقدمة، حيث يتم تركيزه وتنقيته تدريجيًا حتى يصل إلى هذا الشكل، الذي يُعد خطوة وسيطة قبل الدخول في مراحل أخرى أكثر تقدمًا.

سبب التسمية واستخداماته القديمة

وأضاف أن تسمية “الكعكة الصفراء” جاءت بسبب لونها الأصفر، لافتًا إلى أن مركبات اليورانيوم كانت تُستخدم قديمًا في تلوين الزجاج وبعض الزخارف، مثل تلوين نوافذ الكنائس، قبل أن تُستخدم في المجالات النووية.

أهمية استراتيجية

وأكد الأدهم أن هذه المادة تُعد جزءًا مهمًا في دورة الوقود النووي، حيث تأتي قبل مرحلة تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن المنشآت المرتبطة بها غالبًا ما تكون ذات طبيعة وأهمية استراتيجية.