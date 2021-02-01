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ديني

بالأسماء: الأوقاف تعلن افتتاح 26 مسجدا الجمعة المقبلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:34 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 26 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة؛ ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وهي على النحو التالي :


مديرية أوقاف البحر الأحمر

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.   مسجد علبة – أبو رماد – حلايبوزارة الأوقاف
2.   الشريف إسماعيل – العوينة القديمة القصيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
3.   ليديا الجديدة – قرية ليديا – المحموديةوزارة الأوقاف
4.   الرحمن سنفا – قرية المعركة – مركز بدرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
5.   إصلاح عبد الرازق – قرية بسنتواي – أبو حمصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6.   الوحدة المحلية بسمخراط – قرية سمخراط – الرحمانيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.   المسجد الكبير بطورنو – قرية طورنو – المحموديةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.   الغفارة – قرية كفر السابي – شبراخيتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.   العتيق – قرية أبيس الخامسة – كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.  عزبة خليل – قرية كفر مساعد – إيتاي البارودجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11.  إبراهيم هلال – قرية شرنوب – دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
12.  الشرقي –  قرية المسيد الأبيض – إهناسياوزارة الأوقاف
13.  حفني –  قرية عزت قرية المسيد الأبيض – إهناسياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.  عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الفيوم

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
15.  مسجد الشيخ حسن – العوف – ابشوايجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.  مسجد أبو ياسين – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17.  مسجد محمد أمين – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18.  مسجد الشهيد مدحت – إطسا غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19.  مسجد السلام – سنورسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20.  مسجد المدينة المنورة – طامية ثانجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
21.  الجزيرة – قرية ابريم – نصر النوبةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
22.  الكبير – قورص – أشمونجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
23.  مالك الملك عزبة رضا – قليوبجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسماعيلية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
24.  الرحمة – تل الحطب – التل الكبيرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25.  العلوانية – الشهداء – الإسماعيليةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
26.  الرحمة – ترعة 5 – أبو صويرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
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