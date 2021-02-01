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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التوسعة وإزالة التعديات في الشوارع .. صور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:50 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، رافقهما اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة العاصمة، أعمال توسعة ورصف شارع الرقابة الإدارية، موجهًا بإزالة التعديات على الشارع ، وسرعة الانتهاء من تلك الأعمال خلال الأسبوع الجاري.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، محور سعد زغلول، موجهًا بتوسعة اتجاهي الشاعر ليكون كل منهما بطول 10 أمتار ، والجزيرة الوسطى 2 متر ، ومتر ونصف على جانبي كل اتجاه.

كما تفقد الأعمال الجارية في شارع 21 من أعمال التوسعة وإزالة التعديات ، وأعمال الرصف، والأعمال الجارية بشارعي النبوي المهندس إبراهيم المغازي من أعمال الرصف بالانترلوك، موجهًا بترك أعمال إزالة التعديات على الشارع لأصحاب المحال.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، بدء الأعمال بموقع التجمع السكني الثالث غرب مدينة كفر الشيخ بالمنطقة المجاورة لـ 28 عمارة التي تم الانتهاء منها وسيتم تسليمها قريبًا لمستحقيها من الحاجزين.

وقال إنه سيتم العمل خلال أيام بالتجمع السكني الأول والثاني بالمناطق المجاورة لجامعة كفر الشيخ وخلفها، لتنتهي معاناة الأهالي والتي دامت 17 سنة، بعد توجيهات القيادة السياسية ،ورئيس مجلس الوزراء.

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التوسعة وإزالة التعديات في الشوارع .. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التوسعة وإزالة التعديات في الشوارع .. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التوسعة وإزالة التعديات في الشوارع .. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التوسعة وإزالة التعديات في الشوارع .. صور
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التوسعة وإزالة التعديات في الشوارع .. صور
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