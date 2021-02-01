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محافظات

بتكلفة 300 مليون جنيه..دراسة إنشاء مجمع لإنتاج الدواجن والبيض والأعلاف بأسوان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بخبير النظم الإقتصادية ومصمم إنتاج الدواجن بمركز البحوث الزراعية الدكتور أسامه زعتر وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ في إطار سعى المحافظة الجاد لجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية .

وقد أستعرض الدكتور أسامه زعتر المنظومة الحديثة بعيدًا عن الوسائل البدائية لمشروعات ومزارع الدواجن للوصول لأعلى إنتاجية وتقليل الهادر من أمهات التسمين وبيض المائدة لسد إحتياجات المواطن الأسوانى من اللحوم البيضاء مع تحقيق التوازن المطلوب في أسعار الأسواق المحلية .

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وأكد أسامة زعتر على أن محافظة أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الاقتصادية لإنشاء مزارع الدواجن بنظام العنابر المغلقة الآمنة في ظل البيئة النظيفة الخالية من أي تلوث ، بجانب الطقس الجاف والمعتدل مع قلة نسبة الرطوبة على مدار العام حيث أنه مستهدف تنفيذ مجمع ضخم لإنتاج الدواجن وبيض المائدة والأعلاف بتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه ، وبإنتاج يصل إلى 4.8 مليون دجاجة سنويًا من خلال إنشاء 6 محطات داجنة تضم 24 عنبر مغلق حديث .

ومن جانبه وجه اللواء أشرف عطية  إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتدشين هذا المشروع الحيوى بإجراءات عاجلة لسد إحتياجات السوق المحلى في مقدمتها تخصيص الأراضى اللازمة طبقًا لدراسة الجدوى الإقتصادية المتكاملة بواسطة إحدى الشركات الإستثمارية المتخصصة وهو الذى سيساهم في الوقت نفسه بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى .

ولفت أشرف عطية إلى أهمية توافر البنية الأساسية في الموقع الذى سيخصص لهذا المشروع ولاسيما شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق كمزايا نسبية لجذب المستثمرين للدخول في هذا المشروع الذى سيحقق أرباح للمستثمر وأيضًا للصالح العام لأهالى أسوان .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعتماد مبلغ 500 ألف جنيه وذلك لدعم نادى أسوان الرياضى من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص معلب بتروسبورت لإقامة وإستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالى 2020/2021 .
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