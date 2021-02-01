محافظ أسوان: دعم المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب بتكلفة 140 مليون جنيه

من أجل تحسين معيشة المواطن الأسوانى وخاصة في المناطق الشعبية أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الدعم والمساندة للإسراع بتنفيذ المشروع السويسري لدعم مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان وذلك بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى، والذي استفاد منه حوالي 100 ألف مواطن، وهو الذي يتوافق مع خطة المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق برفع كفاءة البنية التحتية ، بجانب تكثيف الخدمات البيئية والثقافية والتعليمية والشبابية والرياضية ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث سيارات السرفيس في الفترة المقبلة.
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بمديرة المشروع مديحة عفيفي ومنسق المشروع المهندس أشرف صبري، وأيضًا المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
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وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا الصديقة لاستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة وخاصة هذا المشروع الحيوي الذي تصل تكلفته إلى 140 مليون جنيه لمكون توفير مياه الشرب بكميات كافية ، بالإضافة إلى مكون الدعم الفني والحوكمة للشركة، فضلًا عن مكون توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة .
ولفت المحافظ إلى أن المشروع السويسري يأتي استكمالا للجهود الحكومية في إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا لمحطات المعالجة والرفع وخطوط الطرد.
من جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل أن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع تكفي احتياجات أهالي هذه المناطق من المياه حتى عام 2052، بجانب خزان أرضي بسعة 5 ألاف متر مربع، وأيضًا شبكات رئيسية بطول 5 كم وخطوط فرعية بأطوال 36 كم .
وأشار رفعت إسماعيل إلى أنه جارٍ التنسيق لتنفيذ مشروع توسعات لمحطة الصرف الصحي بالناصرية من خلال إنشاء محطة رفع جديدة وخط انحدار 1100 ملل بطول 1200 متر وخط طرد 800 ملل بطول 2500 متر لاستيعاب الزيادة المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ مشروع دعم المياه، وبالتالي الحد من حدوث أي طفح أو تسرب للمنازل المجاورة للمحطة .
جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بمديرة المشروع مديحة عفيفي ومنسق المشروع المهندس أشرف صبري، وأيضًا المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
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وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالعلاقات البناءة والمثمرة مع دولة سويسرا الصديقة لاستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة وخاصة هذا المشروع الحيوي الذي تصل تكلفته إلى 140 مليون جنيه لمكون توفير مياه الشرب بكميات كافية ، بالإضافة إلى مكون الدعم الفني والحوكمة للشركة، فضلًا عن مكون توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة .
ولفت المحافظ إلى أن المشروع السويسري يأتي استكمالا للجهود الحكومية في إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا لمحطات المعالجة والرفع وخطوط الطرد.
من جانبه أوضح المهندس رفعت إسماعيل أن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع تكفي احتياجات أهالي هذه المناطق من المياه حتى عام 2052، بجانب خزان أرضي بسعة 5 ألاف متر مربع، وأيضًا شبكات رئيسية بطول 5 كم وخطوط فرعية بأطوال 36 كم .
وأشار رفعت إسماعيل إلى أنه جارٍ التنسيق لتنفيذ مشروع توسعات لمحطة الصرف الصحي بالناصرية من خلال إنشاء محطة رفع جديدة وخط انحدار 1100 ملل بطول 1200 متر وخط طرد 800 ملل بطول 2500 متر لاستيعاب الزيادة المتوقعة لتدفقات الصرف بعد تنفيذ مشروع دعم المياه، وبالتالي الحد من حدوث أي طفح أو تسرب للمنازل المجاورة للمحطة .