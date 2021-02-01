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محافظات

بدء تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة خزان أسوان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:15 ص
صدى البلد
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تبدأ اليوم الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم، وهو الأمر الذى سيترتب عليه الغلق الجزئى والكلى لكوبرى الخزان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات وذلك فى الفترة من اليوم 1/2/2021 ويستمر حتى 28/2/2021.

ويتم تطبيق فترات الغلق يوميًا من خلال ( الغلق الجزئى للكوبرى من الساعة 5.00 صباحًا وحتى الساعة 11.00 ليلًا - الغلق الكلى للكوبرى من الساعة 11.00 ليلًا وحتى الساعة 5.00 صباحا ).

وتهيب الهيئة بالمواطنين وأصحاب المركبات المختلفة بالإلتزام بالقواعد والعلامات المرورية المحددة لطريق كوبرى الخزان، مع مراعاة إستخدام الطرق والكبارى البديلة ومنها كوبرى أسوان الملجم والطريق الصحراوى، وأيضا طريق فيله والشلال والسد العالى شرق وغيرها من الطرق العرضية الموازية من أجل ضمان تسهيل حركة السير المرورية بين الجانبين الشرقى والغربى للنيل.

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 وتشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء طفرة غير مسبوقة من التطوير والتجميل لتكون في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها وهى تكتسى بثوبها الجديد.

وفي هذا الإطار قامت أجهزة المحافظة بإنتاج فيلم تسجيلي يبرز مشروعات التطوير والإنشاء الجارية بالمحافظة، والتي يتم افتتاحها واستكمالها خلال العام الجاري 2021، تحت عنوان: "أسوان 2021 في ثوبها الجديد .. بين الإنجازات والتحديات".

ويعرض الفيلم التسجيلي الذي تزيد مدته عن 7 دقائق، مقدمة عن محافظة أسوان بمعالمها السياحية والأثرية والتاريخية والبيئية، ثم يستعرض المشروعات الجارية بالمحافظة بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

وتضم المشروعات التي عرضها الفيلم: التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية والتى تشمل ميدان المحطة وبلازا درة النيل والسوق السياحى، ثم مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى، والمشروع القومى لتبطين الترع، بالإضافة إلى مشروع إحلال سيارات الكبود "السرفيس" للحفاظ على الشكل الحضاري داخل مدينة أسوان.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد أكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وأنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة في مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي اسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي 540 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى أنه تم إنهاء 70٪ من أنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال 12 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية .
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