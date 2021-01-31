بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.. جامعة أسوان تنفذ مشروع المناعة للحفاظ على الصحة العامة

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إن الجامعة بدأت خلال شهر يناير 2021 تنفيذ مشروع المناعة التابع للاتحاد الاوروبي والذي يستمر على مدار ثلاث أعوام من تاريخ التنفيذ لكل الجامعات المشاركة وهى جامعة أسوان وأربعة جامعات مصرية أخري هى الأزهر والقاهرة ودمنهور وعين شمس والجامعة الوطنية وجامعة كابوديستريان أثينا في اليونان وجامعة لورين في فرنسا ومعهد لايبزيغ في ألمانيا.





الدكتور أحمد غلاب أن المشروع يأتي بناءًا على توقيع عقد إتفاق في 20 يناير 2020، مشيرا إلى أن هذا المشروع يغطى محافظات مختلفة بمصر وبعض دول الإتحاد الأوروبي لأن العالم الان يواجه جائحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من الفيروسات، وبالتالي أصبح من الضرورى على الجامعات المصرية تقديم توعية للمجتمع المحيط وخاصة الشباب وغيرهم من المواطنين والتعريف بأهمية دور المناعة وسبل تقويتها لأنها تمثل حائط الصد بجسم الانسان ضد الفيروسات . وأوضح





واقرأ أيضًا:





وقال أحمد غلاب إن الجامعة تقوم بذلك الدور التوعوي والتثقيفي من خلال الأطباء بتخصصاتهم المختلفة والصيدالة والممرضين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمعلمين وخاصة معلمى العلوم والأحياء.





من جانبه أوضح الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بجامعة أسوان وعضو المشروع أن فوائد المشروع تتخلص فيما يلى:





بالنسبة للجامعة الارتقاء بالبحث العلمي داخل الجامعة وان تكون ضمن التصنيف العلمي بين الجامعات العالمية. والعمل علي بناء مركز علمي بحثي متطور داخل جامعة أسوان وهذا ييسر علي الباحثين عناء السفر وذلك من خلال تمويل المشروع من الاتحاد الاروبى.





وبالنسبة للكليات المشاركة فى المشروع يساعد على تحديث المناهج التعليمية الخاصة بالمناعة و الربط المتكامل و المتناسق بين محتوي المناهج بالكليات المختلفة من خلال الزيارات المتبادلة بين الخبراء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بتلك الجامعات بدعم مالى من الاتحاد الاروبى.





وبالنسبة لاعضاء هيئة التدريس يساعدهم على زيادة الحصيلة المعرفية لهم و لطلابهم بالتغيرات المناعية و ما ينتج عنها عالميا واقليميا ومحليا.





وبالنسبة للدارسين و الخريجين زيادة المعرفة بالتغيرات المناعية و ما يوثر فيها و ما ينتج عنها والقدرة علي التطبيق العلمي والواقعي لما يتم دراسته والاستفادة الفعلية منه وكذلك منحهم شهادة معتمدة دوليا تتيح فتح مجالات عمل مختلفة للخريجين و فرص عمل جديدة ربما تكون قاصرة علي حاملي هذة الشهادة داخل مصر وبدول الاتحاد الاروبى.





وبالنسبة للمجتمع الارتقاء بالوعي المجتمعي و التاثير الايجابى في تفادي العوامل الموثرة علي التغيرات المناعية مما يؤدي الي الحد من الامراض الناتجة عن هذة التغيرات و محاولات مبكرة لاكتشاف و لمنع هذة الامراض .





وأخيرًا بالنسبة لمصرنا العزيزة يساعد فى المحافظة علي الموارد الاقتصادية لمزيد من التنمية المستدامة و الارتقاء بمستوي معيشة الفرد لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.



