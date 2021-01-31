نائب محافظ أسوان تفتتح فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة ببلانة.. شاهد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بافتتاح فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة، وذلك بقرية بلانة بمركز ومدينة نصر النوبة والذى يأتى في إطار اهتمام المحافظة بتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المدن والمراكز ولا سيما في المناطق النائية والمحرومة.
وقد شهد الفعاليات محمد إدريس مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، بالإضافة إلى أهالى قرية بلانه والقرى المجاورة لها.
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وفى كلمتها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد أن تنظيم فعاليات البرنامج الثقافى يتم تنفيذها بدءًا من اليوم وتستمر حتى 5 فبراير القادم داخل قريتى بلانة بنصر النوبة، والأشراف بمركز إدفو حيث إن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار.
والجدير بالذكر بأن البرنامج الثقافى يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والتى من بينها تنظيم محاضرات تثقيفية، وكذا تقديم عروض لفرق أسوان وتوشكى للفنون الشعبية والموسيقى العربية والسباعية للإنشاد الدينيى، بالإضافة إلى عقد ورش عمل فنية وحرف بيئية وأمسيات شعرية، علاوة على تنفيذ أعمال متنوعة لاكتشاف المواهب بهذه القرى، فضلًا عن تنظيم معرض للكتاب المتنقل، مع تقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية الوطنية والصحية.
هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وأنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى اسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي ٥٤٠ مليون جنيه.
ولفت المحافظ إلى أنه تم أنهاء ٧٠ ٪ من أنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالأضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية.
وقد شهد الفعاليات محمد إدريس مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، بالإضافة إلى أهالى قرية بلانه والقرى المجاورة لها.
واقرأ أيضًا:
تستهدف سكان جزر النيل.. تفاصيل مبادرة شبابية في أسوان لتعزيز تعليم للأطفال
وفى كلمتها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد أن تنظيم فعاليات البرنامج الثقافى يتم تنفيذها بدءًا من اليوم وتستمر حتى 5 فبراير القادم داخل قريتى بلانة بنصر النوبة، والأشراف بمركز إدفو حيث إن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار.
والجدير بالذكر بأن البرنامج الثقافى يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والتى من بينها تنظيم محاضرات تثقيفية، وكذا تقديم عروض لفرق أسوان وتوشكى للفنون الشعبية والموسيقى العربية والسباعية للإنشاد الدينيى، بالإضافة إلى عقد ورش عمل فنية وحرف بيئية وأمسيات شعرية، علاوة على تنفيذ أعمال متنوعة لاكتشاف المواهب بهذه القرى، فضلًا عن تنظيم معرض للكتاب المتنقل، مع تقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية الوطنية والصحية.
هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وأنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى اسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي ٥٤٠ مليون جنيه.
ولفت المحافظ إلى أنه تم أنهاء ٧٠ ٪ من أنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالأضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية.