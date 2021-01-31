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محافظات

تستهدف سكان جزر النيل .. تفاصيل مبادرة شبابية في أسوان لتعزيز تعليم للأطفال

الأحد 31/يناير/2021 - 04:00 ص
تفاصيل مبادرة شبابية
تفاصيل مبادرة شبابية على أرض أسوان لتعزيز تعليم للأطفال
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شاذلى عبد الفتاح
رصدت عدسة  " صدى البلد " قيام إحدى المبادرات الشبابية بالزيارة الميدانية بتنفيذ فعالياتها على عدد من المناطق في أسوان وهى مبادرة "Yalla volunteer" أو "التطوع حياة" " والتى تهدف إلى نشر الوعى بالقضايا: "الصحية ، والاجتماعية، والتعليم، والعمل الخيرى والإنسانى"، من خلال اختيار فريق من الشباب المتطوعين بالمحافظات التى تزورها المبادرة.

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من جانبها قالت سارة بيصر المدير التنفيذى لمبادرة Yalla volunteer" بأن المبادرة إنطلقت بمدينة أسوان وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتستهدف سكان الجزر النيلية بالمناطق النائية الذين قد لا يتلقون مزيدًا من الاهتمام، نظرًا لأن كثير منهم يعيش فى عُزلة بعيدًا عن المَدينة، أو حَتى فى عُزلة ثقافية، معلقةً: "أسوان مدينة جميلة، ذات طبيعة خلابة، ويشغل اهتمامنا سكان الجزر النيلية المنتشرة فى فيها والتى يسكنها العديد من النوبيين، وهم لديهم إرث تراثى يميزهم".

وأضافت أنه يتم تنفيذ أنشطة متعلقة بالتعليم وتدريب متطوعين ، تدريب فريق من المتطوعين محلى من أسوان على آليات التطوع ، وأهداف يلا فالنتين ،  معربة عن سعادتها بتوصيل المنظومة التعليمية لأطفال غير متلقين لهذه الأنشطة ، تعزيز الوعى بإستخدام البيئة ، التعليم ، القضايا الصحية والمجتمعية ، البيئة والعمل الخيرى ، وكذا تعزيز محور التعليم في المحافظة عن طريق الفن والموسيقى والتلوين ، وإستخدام التقنيات التجريدية لتوصيل خدماتنا التعليمية والتوعوية بشكل أوسع .

وأشارت " سارة بيصر" إلى أن المبادرة تسعى لتكوين فريق من المتطوعين من محافظة أسوان، وتأهيلهم وتدريبهم على آليات التَطوع، والعمل المجتمعى، موضحةً بأن فريق المتطوعين نفذ أنشطة تطوعية فى جُزر "هيسا، تنقار، وسهيل" وهم من الجزر النوبية المنعزلة عن المدينة.

وأضافت بيصر أن الأنشطة تنوعت بين أنشطة تعليمية، وتنمية مهارات للأطفال، وأنشطة توعية صحية للسيدات، وأنشطة لنشر الوعى البيئى لدى شباب تلك الجزر، مضيفةً أنه بالتوازى مع هذا سيتم توثيق التراث النوبى لدى سكان تلك الجزر، وعلى جمالية المكان فى أسوان، لحرص المبادرة على أن يكون لها دورًا ثقافيًا فى حفظه، ونشره.
 
تستهدف سكان جزر النيل .. تفاصيل مبادرة شبابية في أسوان لتعزيز تعليم للأطفال
تستهدف سكان جزر النيل .. تفاصيل مبادرة شبابية في أسوان لتعزيز تعليم للأطفال
تستهدف سكان جزر النيل .. تفاصيل مبادرة شبابية في أسوان لتعزيز تعليم للأطفال
تستهدف سكان جزر النيل .. تفاصيل مبادرة شبابية في أسوان لتعزيز تعليم للأطفال
تستهدف سكان جزر النيل .. تفاصيل مبادرة شبابية في أسوان لتعزيز تعليم للأطفال
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