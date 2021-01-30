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محافظات

وزير الإسكان يتفقد المشروعات بأسوان الجديدة ومشروع الصوت والضوء للكوبرى الملجم.. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 05:05 م
وزير الاسكان في اسوان
وزير الاسكان في اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها داخل نطاق مدينة أسوان الجديدة والتي من بينها مشروع الشريط النهرى والذى يعد نقله حضارية وسياحية .

ويتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا بتكلفة إستثمارية تصل لنحو مليار و 22 مليون جنيه ، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملًا وفنيًا ومهندسًا ، ويضم المشروع منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين ، كما يضم مشروع الشريط النهرى أيضًا الممشى السياحى الجارى بطول 1500 متر ، بينما يضم المشروع الحديقة النيلية بطول 6 كم ، فضلًا عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجارى الترفيهى بمساحة 11.70 فدان ، علاوة على أن مشروع الشريط النهرى يضم أول مسرح رومانى على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج .

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ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزير الإسكان على الدعم اللامحدود الذى تقدمه الوزارة لمحافظة أسوان لدفع عجلة العمل بالعديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي ستعود بالنفع على المواطن الأسوانى في القريب العاجل.

ولفت أشرف عطية إلى أنه من أبرز المشروعات التي تم التنسيق عليها مشروع الصوت والضوء لكوبرى أسوان الملجم ببانوراما جمالية لمدخل نيل أسوان على غرار كوبرى روض الفرج ، بجانب إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات القضائية والأمنية لتفريغ أسوان القديمة من جميع المبانى وبالتالي تخفيف الضغظ والتكدس السكانى عن مدينة أسوان القديمة من خلال خلق تجمع عمرانى وإجتماعى وإقتصادى متكامل يهدف إلى إستيعاب 70 ألف نسمة ويستهدف توفير 16 ألف فرصة عمل بها .

فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وحي الصداقة إلى النزول ميدانيًا وتنظيم معسكر عمل شارك فيه مجموعات شبابية وهو ما أسفر عن لوحة جمالية للمنطقة من النظافة العامة دهان بلدورات، والتطوير والتجميل .

وكانت قد تحولت شكوى المواطنين المقيمين بعمارات الإسكان الإجتماعي خلف الألبان بمنطقة الصداقة الجديدة، التابعة لمحافظة أسوان، بإجمالى 45 عمارة من سوء حالة النظافة العامة إلى لقطة مضيئة .
وزير الإسكان يتفقد المشروعات بأسوان الجديدة ومشروع الصوت والضوء للكوبرى الملجم.. شاهد
وزير الإسكان يتفقد المشروعات بأسوان الجديدة ومشروع الصوت والضوء للكوبرى الملجم.. شاهد
وزير الإسكان يتفقد المشروعات بأسوان الجديدة ومشروع الصوت والضوء للكوبرى الملجم.. شاهد
وزير الإسكان يتفقد المشروعات بأسوان الجديدة ومشروع الصوت والضوء للكوبرى الملجم.. شاهد
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