تحت شعار التخضير بين الزراعة والبيئة.. احتفالية عبر zoom للاتحاد النوعى بأسوان









من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، إن الاحتفالية انطلقت تحت شعار التخضير بين الزراعة والبيئة وشارك فيها قرابة مائة عضو من العلماء والخبراء والمهتمين بشئون البيئة والتنوع الحيوي والزراعة في مصر وبحضور لافت للأشقاء العرب.



وتمت الورشة من خلال ثلاث محاضرات حيث كانت المحاضرة الأولى حول الزراعة التجددية وألقاها الدكتور خالد غانم أستاذ الزراعة الاورجانك رئيس قسم البيئة والزراعة الحيوية بجامعة الأزهر، والزراعة التجددية Regenerative Farming وهو أحد المفاهيم العالمية الحديثة للزراعات المستدامة أو الزراعة العضوية التجددية وهى الاطلاق الأول للمصطلح في مصر وهو الصورة الأوسع والأكثر حداثة في الزراعة الأورجانك وتسهم بشكل رائع في صحة التربة وهو الهدف الأكثر أهمية لتطبيق الزراعة العضوية بالعالم.



أما المحاضرة الثانية فألقاها الدكتور احمد زكى أبو كنيز الاستاذ بمركز البحوث الزراعية ورئيس مجلس ادارة الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، ونائب رئيس المنتدى الوطنى المصرى لتنمية نهر النيل ودارت حول مفاهيم جديدة لاستخدام المياه فى الزراعة، حيث تناولت الوضع المائى الحالى لمصر، ومواردها المائية ومدى فعالية استخدام المياه وقارن بين ثقافة الوفرة التى نعتقدها وحقيقة الندرة التى نعيشها.



وتم استعراض آلات ومعدات الرى التى استخدمها المصريون منذ فجر التاريخ وحتى اليوم وحتمية التحول إلى نظم الرى الحديث أو على الأقل مرحليًا تحسين وتطوير الرى الحالى.



وجاءت المحاضرة الثالثة والتى القاها الدكتور رضا محمد رزق خبير الموارد الوراثية النباتية والتنوع البيولوجي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية متحدثا حول الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي حيث تناولت المحاضرة التنوع البيولوجي المصرى بين الواقع والمأمول وتناول أسس وكيفية إرساء قواعد رشيدة لإحداث تنمية مستدامة للثروات الطبيعية فى مصر كما ظهر خشية من أن تكون تأثيرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية سلبية على الثروات الطبيعية المصرية، ودارت نقاشات وتساؤلات عديدة حول ما جاء بالمحاضرات ومستقبل البيئة والتنمية المستدامة فى مصر، فيما أدار الورشة المهندس سعيد اللبان الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.

