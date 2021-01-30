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محافظات

صحة أسوان: توقيع الكشف الطبي على 4051 مواطنا بالمجان.. صور

السبت 30/يناير/2021 - 01:53 م
القوافل الطبية
القوافل الطبية
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية البصيلية الوسطى التابعة لمركز إدفو ، وقرية البصالي التابعة لمركز كوم أمبو حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية ، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 4051 مواطنا ومواطنة.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وإنشاء شبكة قوية للطرق لتصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى اسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي ٥٤٠ مليون جنيه.

وأشار أشرف عطية إلى أنه تم أنهاء ٧٠ ٪ من إنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالأضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية .

وأوضح عطية أنه بالتوازي تم البدء في إستكمال إزدواج المسافة من أدفو وحتى كمين السباعية غرب على الطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٥ كم وتكلفة ٦٠ مليون جنيه لآنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوج بالكامل في نطاق المحافظة .وأشاد المحافظ بالطفرة الغير المسبوقة التي قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان تجسدت في العديد من مشروعات للطرق، بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليار جنيه .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمدير عام التضامن الإجتماعي أحمد حمدي بإجراء البحث والدراسة الكاملة لحالة المواطن أنور مكرم ( كفيف البصر ويبيع مناديل على كورنيش النيل) مع تقديم كافة أوجه المساعدات العاجلة له ولأسرته وذلك بعد قيام أحد المواقع الألكترونية بنشر مشكلته حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المشردين وخاصة ذوي الأحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مأوى.
صحة أسوان: توقيع الكشف الطبي على 4051 مواطنا بالمجان.. صور
صحة أسوان: توقيع الكشف الطبي على 4051 مواطنا بالمجان.. صور
صحة أسوان: توقيع الكشف الطبي على 4051 مواطنا بالمجان.. صور
صحة أسوان: توقيع الكشف الطبي على 4051 مواطنا بالمجان.. صور
صحة أسوان: توقيع الكشف الطبي على 4051 مواطنا بالمجان.. صور
صحة أسوان: توقيع الكشف الطبي على 4051 مواطنا بالمجان.. صور
صحة أسوان: توقيع الكشف الطبي على 4051 مواطنا بالمجان.. صور
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