أوقاف أسوان تواصل افتتاح سلسلة من المساجد بالمدن والمراكز.. صور

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة افتتاحاتها لمجموعة من المساجد بمختلف مدن وقرى ومراكز المحافظة.





وفى هذا الصدد أشار الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان إلى أن ذلك يأتي فى إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء صلواتهم وشعائرهم بالشكل المطلوب .





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وقال الدكتور محمد عزت بأن ذلك توازى مع إفتتاح مسجد التقوى بمدينة أسوان ضمن العديد من المساجد الجارى افتتاحها بدءا من شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن حيث أن هناك بعض المساجد التى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية في حين قامت وزارة الأوقاف بتحمل فرشه.





وأكد مدير عام الأوقاف على إلتزام المديرية بتكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية مع ضرورة الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لأنها تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .





وأكمل عزت بأن عمارة المساجد التى تشهدها محافظة أسوان تعد أكبر دليل على اهتمام الدولة بالصعيد وأن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، التى تبنى وتعمر فى جميع المجالات.





هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وإنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى اسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي ٥٤٠ مليون جنيه.







وأشار أشرف عطية إلى أنه تم أنهاء ٧٠ ٪ من إنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالأضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية .





وأوضح عطية بأنه بالتوازي تم البدء في إستكمال إزدواج المسافة من أدفو وحتى كمين السباعية غرب على الطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٥ كم وتكلفة ٦٠ مليون جنيه لإنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوج بالكامل في نطاق المحافظة .وأشاد المحافظ بالطفرة الغير المسبوقة التي قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان تجسدت في العديد من مشروعات للطرق، بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليار جنيه .





وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمدير عام التضامن الإجتماعي أحمد حمدي بإجراء البحث والدراسة الكاملة لحالة المواطن أنور مكرم ( كفيف البصر ويبيع مناديل على كورنيش النيل) مع تقديم كافة أوجه المساعدات العاجلة له ولأسرته وذلك بعد قيام أحد المواقع الألكترونية بنشر مشكلته حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المشردين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مأوى.





ومن جانبه أكد مدير عام التضامن الاجتماعي أحمد حمدى على أنه فور صدور تعليمات محافظ أسوان فقد تم إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي حيث تبين أن أنور مكرم متزوج ولديه أبن كفيف يبلغ عامين، و أثنين من الأخوات كفيفات أيضًا (٢٦ سنة و١٧ سنة ) ، وهو يحصل على معاش تكافل وكرامة، وكذلك شقيقته.