محافظ أسوان: بدء أعمال الرصف والأسفلت بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 100 كم.. شاهد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وأنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى اسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي ٥٤٠ مليون جنيه.





وأشار أشرف عطية إلى أنه تم أنهاء ٧٠ ٪ من إنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالأضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية .





وأوضح عطية بأنه بالتوازي تم البدء في إستكمال إزدواج المسافة من أدفو وحتى كمين السباعية غرب على الطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٥ كم وتكلفة ٦٠ مليون جنيه لآنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوج بالكامل في نطاق المحافظة .وأشاد المحافظ بالطفرة الغير المسبوقة التي قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان تجسدت في العديد من مشروعات للطرق، بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليار جنيه .









ومن جانبه أكد مدير عام التضامن الأجتماعي أحمد حمدى على أنه فور صدور تعليمات محافظ أسوان فقد تم إجراء الدراسة والبحث الأجتماعي حيث تبين أن أنور مكرم متزوج ولديه أبن كفيف يبلغ عامين، و أثنين من الأخوات كفيفات أيضًا (٢٦ سنة و١٧ سنة ) ، وهو يحصل على معاش تكافل و كرامة، وكذلك شقيقته.







واقرأ أيضًا:وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمدير عام التضامن الإجتماعي أحمد حمدي بإجراء البحث والدراسة الكاملة لحالة المواطن أنور مكرم ( كفيف البصر ويبيع مناديل على كورنيش النيل) مع تقديم كافة أوجه المساعدات العاجلة له ولأسرته وذلك بعد قيام أحد المواقع الألكترونية بنشر مشكلته حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المشردين وخاصة ذوي الأحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مأوى.وأشار أحمد حمدى إلى أنه تم تقديم مساعدات غذائية و بطاطين للأسرة، كما سيتم صرف مساعدات لهم لمدة ٦ أشهر من مؤسسة التكافل وسيتم تجديدها ، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل الأجراءات اللازمة لصرف معاش لأبنه الكفيف، فضلًا عن تقديم ملابس جديدة من جمعية الهلال الأحمر .