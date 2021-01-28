إنقاذ 10 أشخاص بأسوان من الموت بعد انهيار منزلهم

أنقذت العناية الإلهية أسرة مكونة من 10 أفراد من الموت بعد حدوث إنهيار جزئى لمنزلهم الواقع بمنطقة الرمد الشرقي بمدينة كوم أمبو شمال أسوان ، وتدخلت الحماية المدنية التى أخلت المنزل وفرضت كردونا أمنيا.





وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو وأيضًا مأمور مركز الشرطة قد تلقوا بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار منزل المواطن على. ع. ا 56 سنة.





وعلى الفور إنتقلت الأجهزة المعنية لموقع إهيار المنزل حيث تبين أنه تعرض للانهيار الجزئى، وتمكن الأهالى من إنقاذ الأطفال وسكن المنزل وعددهم 10 أفراد، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.