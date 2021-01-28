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محافظات

"عزل أسوان" بعد شفاء 6 حالات كورونا: نواجه هذا التحدي معتمدين على فضل الله

الخميس 28/يناير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور أشرف حسين حماد، مدير عام مستشفى أسوان التخصصي"، المخصصة لعزل حالات فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " بأنه تم اليوم الخميس خروج 6 حالات جديدة، عقب تماثلهم للشفاء وتعافيهم بشكل كامل من كورونا.

وأكد الدكتور أشرف حسين حماد في تصريحاته، أنه عقب إجراء التحاليل لهذه الحالات الست، فقد جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج المتعافين.

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وتقدمت إدارة مستشفى أسوان التخصصي وجميع العاملين بها بقيادة الدكتور أشرف حماد مدير عام المستشفى بالتهنئة إلى المتعافين بمناسبة خروجهم بفضل الله وكرمه من المستشفى، مؤكدين على أنه سيتم تكميل المشوار لآخر الطريق  والاستمرار في مواجهة هذا التحدي معتمدين على فضل الله عز وجل.

وصرح أشرف حسين بأنه بذلك فقد وصل عدد المتعافين بمستشفى أسوان التخصصي إلى 1248 متعافي منذ تخصيصها كمستشفى للعزل الصحي.

وكان قد أعلن الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه بعد قيامه برفع مذكرة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية تتضمن تظلم 1085 من المعلمين العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان من قيام المديرية بترقيتهم اعتبارًا من تاريخ صدور قرار السيد المحافظ رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠ وليس من ٢٠١٩/١/١ طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠.

وصدق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على قيام مديرية التربية والتعليم بأسوان بترقية الحاصلين على شهادة الصلاحية اعتبارًا من ٢٠١٩/١/١ طبقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بعد التأكد من استيفاء المُرقين باقى متطلبات الترقية طبقًا لما جاء بقرار المحافظة رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠،ومنح المرقين بدل الاعتماد المقرر وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار المحافظة رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٠.

ومن جانبه قدم وكيل الوزارة نيابة عن معلمى أسوان الشكر والتقدير لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية المحافظ الإنسان على سرعة الاستجابة، وحل مشكلة سببت ضرر معنى ومادى وقع على بعض المعلمين، متمنيًا لسيادته التوفيق والسداد، مقدمًا التهنئة للزملاء المعلمين الذين شملهم القرار، كما أعرب عن سعادته برفع الضرر الذى وقع عليهم.
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