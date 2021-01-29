ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تنفيذ 768 حكما وضبط 486 مخالفة مرورية و23 قضية تموينية في حملة بأسوان

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الجمعة، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.

وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 3 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.1 كيلو جرام، بجانب ضبط ( 3) أسلحة نارية .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 768 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (149) حكم حبس جزئي، و( 38 ) حكم حبس مستأنف، و( 347 ) أحكام غرامات، و( 231 ) أحكام المخالفات.

اقرأ أيضًا:
محافظ أسوان: بدء أعمال الرصف والأسفلت بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 100 كم.. شاهد

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط ( 4 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية  ، وفى مجال ضبط مخالفات المرافق العامة تم ضبط 6 قضايا لرفع إشغالات بالطريق العام.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 486 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 71 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 83 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 101 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى حملة أمنية بأسوان.. ضبط 499 مخالفة مرورية وتنفيذ 744 حكما

تنفيذ 705 أحكام قضائية وضبط 26 قضية تموينية في حملة بأسوان

ضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين وتنفيذ أحكام بأسوان

تنفيذ 508 أحكام قضائية.. في حملة أمنية بأسوان: ضبط مخالفات مرورية وتموينية

فى حملة أمنية بأسوان.. ضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين بتجارة مخدرات وأسلحة

في حملة بأسوان .. تنفيذ 534 حكما قضائيا وضبط مخالفات مرورية وتموينية

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن سموحة إلى الزمالك مقابل 40 مليون جنيه

شطة يروى كواليس إسقاط الجنسية السودانية عن عصام الحضري

رسميا.. إيقاف إبراهيموفيتش ولوكاكو بسبب خناقة ديربي الغضب

المئات من أهالي بلبيس يؤدون صلاة الغائب على فقيد ترعة الإسماعيلية

كأس السوبر السعودي.. لوشيسكو يستبعد ثنائي الهلال من مواجهة النصر

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بالحفاظ على الميزة العسكرية النوعية لـ إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها