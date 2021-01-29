تنفيذ 768 حكما وضبط 486 مخالفة مرورية و23 قضية تموينية في حملة بأسوان

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الجمعة، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.
وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 3 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.1 كيلو جرام، بجانب ضبط ( 3) أسلحة نارية .
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 768 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (149) حكم حبس جزئي، و( 38 ) حكم حبس مستأنف، و( 347 ) أحكام غرامات، و( 231 ) أحكام المخالفات.
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط ( 4 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، وفى مجال ضبط مخالفات المرافق العامة تم ضبط 6 قضايا لرفع إشغالات بالطريق العام.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 486 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 71 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 83 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 101 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفة متنوعة.
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
وفي هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 3 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.1 كيلو جرام، بجانب ضبط ( 3) أسلحة نارية .
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 768 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (149) حكم حبس جزئي، و( 38 ) حكم حبس مستأنف، و( 347 ) أحكام غرامات، و( 231 ) أحكام المخالفات.
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محافظ أسوان: بدء أعمال الرصف والأسفلت بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 100 كم.. شاهد
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط ( 4 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، وفى مجال ضبط مخالفات المرافق العامة تم ضبط 6 قضايا لرفع إشغالات بالطريق العام.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 486 مخالفة مرورية شملت ضبط سيارة بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 71 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 83 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 101 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفة متنوعة.
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.