تنفيذ 752 حكمًا وضبط 467 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم السبت، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.
ونجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط متهمين وبحوزتهما ( 2 ) أسلحة نارية .
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 752 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (146) حكم حبس جزئي، و( 37 ) حكم حبس مستأنف، و( 339 ) حكم غرامات، و( 228 ) حكم مخالفات.
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية تموينية شملت ضبط (7) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وضبط (3) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 467 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 73 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 84 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 94 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 105 مخالفات متنوعة.
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
ونجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط متهمين وبحوزتهما ( 2 ) أسلحة نارية .
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 752 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (146) حكم حبس جزئي، و( 37 ) حكم حبس مستأنف، و( 339 ) حكم غرامات، و( 228 ) حكم مخالفات.
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية تموينية شملت ضبط (7) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وضبط (3) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 467 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 73 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 84 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 94 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 105 مخالفات متنوعة.
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.