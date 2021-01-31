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تعليم

بواسطة "سوان كوليدج".. تعليم أسوان: تسديد مصروفات 77 طالبا وطالبة بالابتدائى والإعدادى.. شاهد

الأحد 31/يناير/2021 - 04:26 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شاذلى عبد الفتاح
أستقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمكتبه اليوم الدكتور عز السيد الصادق رئيس مجلس إدارة مركز " سوان كوليدج " للتدريب والاستشارات، بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، ومعتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن تعليم أسوان يدعم ويشكر كل من يمد يد العون له، كما قدم الشكر للسيد عز الصادق لقيام المركز بتسديد المصروفات الدراسية لعدد ٧٧ طالب وطالبة بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وقيام المركز كذلك بتوفير كرسى متحرك لأحد الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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أسوان في ثوبها الجديد .. فيلم تسجيلي لإبراز مشروعات وإنجازات المحافظة

من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المركز بالجهود المبذولة بتعليم أسوان خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه متابع جيد لجميع الأنشطة التى تقوم بها المديرية سواء فى مجال التنمية المهنية للمعلمين أو بمجال التدريبات التكنولوجية والمبادرات.

كما قدم عز الصادق الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم على هذا التميز وهذه الطفرة بتعليم أسوان، مضيفًا أن المركز على استعداد تام للمساهمة فى تنفيذ أى مبادرة أو فعالية من شأنها تقديم الدعم والمساعدة لمنظومة التعليم بالمحافظة.

وتشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء طفرة غير مسبوقة من التطوير والتجميل لتكون في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها وهى تكتسى بثوبها الجديد .

وفى هذا الإطار قامت أجهزة المحافظة بإنتاج فيلم تسجيلى يبرز مشروعات مشروعات التطوير والإنشاء الجارية بالمحافظة والتى يتم افتتاحها واستكمالها خلال العام الجارى 2021، تحت عنوان: "أسوان 2021 فى ثوبها الجديد .. بين الإنجازات والتحديات".

ويعرض الفيلم التسجيلى الذى تزيد مدته عن 7 دقائق، مقدمة عن محافظة أسوان بمعالمها السياحية والأثرية والتاريخية والبيئية، ثم يستعرض المشروعات الجارية بالمحافظة بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الأفريقى.

وتضم المشروعات التى عرضها الفيلم: التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية والتى تشمل ميدان المحطة وبلازا درة النيل والسوق السياحى، ثم مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى، والمشروع القومى لتبطين الترع، بالإضافة إلى مشروع إحلال سيارات الكبود "السرفيس" للحفاظ على الشكل الحضارى داخل مدينة أسوان.
بواسطة "سوان كوليدج".. تعليم أسوان: تسديد مصروفات 77 طالبا وطالبة بالابتدائى والإعدادى.. شاهد
بواسطة "سوان كوليدج".. تعليم أسوان: تسديد مصروفات 77 طالبا وطالبة بالابتدائى والإعدادى.. شاهد
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