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محافظات

أسوان في ثوبها الجديد .. فيلم تسجيلي لإبراز مشروعات وإنجازات المحافظة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:23 م
أعمال التجميل والتطوير
أعمال التجميل والتطوير في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء طفرة غير مسبوقة من التطوير والتجميل لتكون في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها وهى تكتسى بثوبها الجديد.

وفي هذا الإطار قامت أجهزة المحافظة بإنتاج فيلم تسجيلي يبرز مشروعات مشروعات التطوير والإنشاء الجارية بالمحافظة، والتي يتم افتتاحها واستكمالها خلال العام الجاري 2021، تحت عنوان: "أسوان 2021 في ثوبها الجديد .. بين الإنجازات والتحديات".

ويعرض الفيلم التسجيلي الذي تزيد مدته عن 7 دقائق، مقدمة عن محافظة أسوان بمعالمها السياحية والأثرية والتاريخية والبيئية، ثم يستعرض المشروعات الجارية بالمحافظة بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

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وتضم المشروعات التي عرضها الفيلم: التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية والتى تشمل ميدان المحطة وبلازا درة النيل والسوق السياحى، ثم مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى، والمشروع القومى لتبطين الترع، بالإضافة إلى مشروع إحلال سيارات الكبود "السرفيس" للحفاظ على الشكل الحضاري داخل مدينة أسوان.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وإنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة في مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي اسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة إجمالي 540 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى أنه تم إنهاء 70٪ من أنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال 12 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بالتوازي تم البدء في استكمال ازدواج المسافة من أدفو وحتى كمين السباعية غرب على الطريق الصحراوي الغربي بطول 25كم وتكلفة ٦٠ مليون جنيه لإنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوج بالكامل في نطاق المحافظة.

وأشاد بالطفرة غير المسبوقة التي قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان تجسدت في العديد من مشروعات للطرق، بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبري الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليارات جنيه.
أسوان في ثوبها الجديد .. فيلم تسجيلي لإبراز مشروعات وإنجازات المحافظة
أسوان في ثوبها الجديد .. فيلم تسجيلي لإبراز مشروعات وإنجازات المحافظة
أسوان في ثوبها الجديد .. فيلم تسجيلي لإبراز مشروعات وإنجازات المحافظة
أسوان في ثوبها الجديد .. فيلم تسجيلي لإبراز مشروعات وإنجازات المحافظة
أسوان في ثوبها الجديد .. فيلم تسجيلي لإبراز مشروعات وإنجازات المحافظة
أسوان في ثوبها الجديد .. فيلم تسجيلي لإبراز مشروعات وإنجازات المحافظة
أسوان في ثوبها الجديد .. فيلم تسجيلي لإبراز مشروعات وإنجازات المحافظة
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