نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إسكان الشباب بكوم أمبو

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروع إسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو والذى يضم نحو 288 وحدة سكنية للوقوف ميدانيًا على نسب التنفيذ للأعمال الجارية بالمشروع من مرافق خدمية أو أعمال إنشائية، وكذا التعرف على أى معوقات للعمل على حلها بهدف الإنتهاء منه وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد، حيث إن مشروع جبل الزلط يأتي ضمن 8 مشروعات لتحيا مصر سيتم افتتاح قريبًا من بين 14 مشروع بتكلفة أجمالية 686 مليون جنيه.
وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بإفتتاح فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة، وذلك بقرية بلانة بمركز ومدينة نصر النوبة والذى يأتى في إطار اهتمام المحافظة بتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المدن والمراكز ولاسيما في المناطق النائية والمحرومة.
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نائب محافظ أسوان تفتتح فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة ببلانة.. شاهد
وقد شهد الفعاليات محمد إدريس مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي ، ونجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، بالإضافة إلى أهالى قرية بلانه والقرى المجاورة لها.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن تنظيم فعاليات البرنامج الثقافى يتم تنفيذها بدءًا من اليوم وتستمر حتى 5 فبراير القادم داخل قريتى بلانة بنصر النوبة ، والأشراف بمركز إدفو، حيث إن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار .
والجدير بالذكر بأن البرنامج الثقافى يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والتى من بينها تنظيم محاضرات تثقيفية ، وكذا تقديم عروض لفرق أسوان وتوشكى للفنون الشعبية والموسيقى العربية والسباعية للإنشاد الدينيى ، بالإضافة إلى عقد ورش عمل فنية وحرف بيئية وأمسيات شعرية، علاوة على تنفيذ أعمال متنوعة لإكتشاف المواهب بهذه القرى ، فضلًا عن تنظيم معرض للكتاب المتنقل ، مع تقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية الوطنية والصحية.
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وأنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى اسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي ٥٤٠ مليون جنيه .
وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بإفتتاح فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة، وذلك بقرية بلانة بمركز ومدينة نصر النوبة والذى يأتى في إطار اهتمام المحافظة بتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المدن والمراكز ولاسيما في المناطق النائية والمحرومة.
وأقرأ أيضًا :
نائب محافظ أسوان تفتتح فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة ببلانة.. شاهد
وقد شهد الفعاليات محمد إدريس مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي ، ونجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، بالإضافة إلى أهالى قرية بلانه والقرى المجاورة لها.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن تنظيم فعاليات البرنامج الثقافى يتم تنفيذها بدءًا من اليوم وتستمر حتى 5 فبراير القادم داخل قريتى بلانة بنصر النوبة ، والأشراف بمركز إدفو، حيث إن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار .
والجدير بالذكر بأن البرنامج الثقافى يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والتى من بينها تنظيم محاضرات تثقيفية ، وكذا تقديم عروض لفرق أسوان وتوشكى للفنون الشعبية والموسيقى العربية والسباعية للإنشاد الدينيى ، بالإضافة إلى عقد ورش عمل فنية وحرف بيئية وأمسيات شعرية، علاوة على تنفيذ أعمال متنوعة لإكتشاف المواهب بهذه القرى ، فضلًا عن تنظيم معرض للكتاب المتنقل ، مع تقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية الوطنية والصحية.
وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وأنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعًا ملموسًا حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى اسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة أجمالي ٥٤٠ مليون جنيه .