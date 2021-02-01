حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة في كفر الشيخ.. صور

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.





وأشرف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات النظافة والتجميل، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونظافة الطريق الدولى الساحلى ومداخل ومخارج المدينة، وقص وتهذيب الأشجار والنخيل.





وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة ورفع المخلفات والأتربة بكل الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى شد أسلاك الفرد الخامس وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة، والقرى.





كما أشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلًا صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالمدينة، وقرى الروضة، والقن، وسد خميس.





وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، ميح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بقلين البلد، وتجميل مداخل ومخارج المدينة، وقرية المنشأة الكبرى.





وأشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال حملات النظافة والتجميل، وخطوط سير العمل والمعدات بكافة شوارع المدينة، ومنطقة الكشلة، وقرية جماجمون.





وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، رفع وسحب تراكمات المياة الموجودة في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياة بأرض الجونة، واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق ومتابعة رفع المخلفات أولًا بأول.





كما أشرف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي رفع المخلفات الأدمية والأتربة وتهيئة الشوارع الداخلية والرئيسية بالمساكن الشرقية، فضلا عن رفع بقايا تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المنخفضة والتخلص منها، ونقلها للمقلب الرئيسي أولًا بأول.





في سياق متصل، قام المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، بمتابعة رفع كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وصيانة عدد من الأعمدة وتركيب الفرد الخامس، وكشافات الليد الموفرة.





وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة نظافة وتهيئة طريق الشارع الرئيسى لمصرف الحميات، بالإضافة إلى رفع المخلفات ورفع المتولد اليومى من القمامة.





وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على متابعة سير العمل بمنظومة النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات بالمدينة، والقرى، ونقل تراكمات القمامة إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى أعمال تغيير خط التيار العالي الجهد المتوسط وتحويل الخط من هوائي إلى كابلات أرضية بمدخل قرية بغرب تيرة، وذلك حفاظًا علي سلامة المواطنين.





وقام المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمتابعة مسح وتمهيد الشارع الخلفي للمسجد الكبير بالمدينة، وطريق البحر بداية من قرية فرج الكبرى حتي قرية حوض الشعير، وشارع الترعة المرحومة، فضلًا عن تركيب أعمدة الإنارة بالرافد الدولى أمام قرية الحصفة.