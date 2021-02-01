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أخبار العالم

رغم خضوعه للمحاكمة والعزل .. ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:30 م
ترامب
ترامب
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على صالح
أعلن جاك ماديسون، العضو الإستوني بالبرلمان الأوروبي، على فيسبوك أنه رشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وقال ماديسون إنه ذكر في طلبه أن ترامب هو "أول رئيس للولايات المتحدة خلال الثلاثين عامًا الماضية ، والتي لم تبدأ الدولة التي قادها أي حرب خلال فترة ولايته.

واضاف "بالإضافة إلى ذلك، وقع عددًا من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط التي ساعدت على ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة" .

واشار عضو البرلمان الأوروبي، إلى اقتراح ترامب للسلام لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتوسطه في اتفاقات إبراهيم للتطبيع بين إسرائيل والإمارات ودول الخليج والعربية الأخرى.

قال السياسي الإستوني إنه قدم طلب جائزة نوبل للسلام قبل ساعتين فقط من الموعد النهائي في الأول من فبراير، مستخدمًا وضعه كعضو في البرلمان لتسمية أي مرشح.

ووفقًا للقواعد، يمكن تقديم الترشيحات من قبل أعضاء الحكومات الوطنية والبرلمانات والمؤسسات الدولية والحائزين السابقين على جائزة نوبل للسلام وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة بالسياسة.

وتابع ماديسون إنه "بالتأكيد" لن يكون الوحيد الذي "يرشح هذا المرشح بعينه" ولكنه لا يزال يريد زيادة "احتمالية النجاح".

أول رئيس أمريكي "سلمي" منذ 30 عامًا؟
لم يكن المسؤول صحيحًا تمامًا في حساباته أو صياغته - فلا بيل كلينتون، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1993 إلى 2001، ولا سلف ترامب باراك أوباما، بدأ رسميًا أي حروب أو حتى "سمح" باستخدام القوة العسكرية من خلال الكونجرس وهو أمر فعله كل من الرئيس جورج بوش الأب وابنه الرئيس جورج دبليو بوش في عامي 1991 و2003 على التوالي.

لكن كلينتون وأوباما أدخلا الولايات المتحدة في صراعات أخرى - وإن كان ذلك بتفويض من الأمم المتحدة فقط: فقد تدخل كلينتون في حرب البوسنة وأوباما جر البلاد إلى الحرب الأهلية الليبية بتدخل عسكري بقيادة الناتو عام 2011.

لكن الرئيس السابق رونالد ريجان سمح أيضًا باستخدام القوة العسكرية في لبنان في عام 1983، ما يجعل جيمي كارتر في الواقع آخر رئيس أمريكي "سلمي" قبل دونالد ترامب الذي لم يشن حربًا جديدة ولم يعاقب الاشتباكات العسكرية لبلاده مع جهات حكومية أخرى، وكان ذلك قبل 40 عامًا.

في أكتوبر 2020، وجه النائبان الألمان كريستين أندرسون ويواكيم كوهس دعوة مماثلة إلى البرلمان الأوروبي لترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام بسبب دوره في عملية السلام في الشرق الأوسط وهزيمة داعش، واستنادًا إلى حقيقة أنه لم يبدأ أي صراعات عسكرية جديدة أو غزا أي دولة، في تناقض صارخ مع سجل أسلافه.

وقبل ذلك بشهر، أرسل النائب النرويجي كريستيان تيبرينج - جيددي في ترشيحه لمنصب الرئيس الأمريكي السابق ، قائلًا "لقد بذل جهودًا أكبر لإحلال السلام بين الدول أكثر من معظم المرشحين الآخرين لجوائز السلام".

إذا تم قبول الطلبات، فسينافس ترامب على جائزة نوبل للسلام لعام 2021 ضد حركة Black Lives Matter، التي رشحها النائب النرويجي بيتر إيدي للجائزة، الذي قال إنها أصبحت قوة عالمية مهمة لـ "محاربة الظلم العنصري".

أدت احتجاجات BLM، التي اجتاحت الولايات المتحدة هذا الصيف بعد وفاة جورج فلويد في حجز الشرطة، إلى سقوط عشرات الضحايا، وإحراق أعمال حريق، وخراب الأعمال التجارية بعد خروج المظاهرات السلمية عن السيطرة، ما دفع الحرس الوطني إلى إحضار بعض الولايات المتحدة الرئيسية.

كما تم ترشيح جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، لجائزة نوبل للسلام، سيتم تحديد الفائز بالجائزة في الخريف المقبل في أوسلو.
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