رغم خضوعه للمحاكمة والعزل .. ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

أعلن جاك ماديسون، العضو الإستوني بالبرلمان الأوروبي، على فيسبوك أنه رشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.





وقال ماديسون إنه ذكر في طلبه أن ترامب هو "أول رئيس للولايات المتحدة خلال الثلاثين عامًا الماضية ، والتي لم تبدأ الدولة التي قادها أي حرب خلال فترة ولايته.





واضاف "بالإضافة إلى ذلك، وقع عددًا من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط التي ساعدت على ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة" .





واشار عضو البرلمان الأوروبي، إلى اقتراح ترامب للسلام لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وتوسطه في اتفاقات إبراهيم للتطبيع بين إسرائيل والإمارات ودول الخليج والعربية الأخرى.





قال السياسي الإستوني إنه قدم طلب جائزة نوبل للسلام قبل ساعتين فقط من الموعد النهائي في الأول من فبراير، مستخدمًا وضعه كعضو في البرلمان لتسمية أي مرشح.





ووفقًا للقواعد، يمكن تقديم الترشيحات من قبل أعضاء الحكومات الوطنية والبرلمانات والمؤسسات الدولية والحائزين السابقين على جائزة نوبل للسلام وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة بالسياسة.





وتابع ماديسون إنه "بالتأكيد" لن يكون الوحيد الذي "يرشح هذا المرشح بعينه" ولكنه لا يزال يريد زيادة "احتمالية النجاح".





أول رئيس أمريكي "سلمي" منذ 30 عامًا؟

لم يكن المسؤول صحيحًا تمامًا في حساباته أو صياغته - فلا بيل كلينتون، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1993 إلى 2001، ولا سلف ترامب باراك أوباما، بدأ رسميًا أي حروب أو حتى "سمح" باستخدام القوة العسكرية من خلال الكونجرس وهو أمر فعله كل من الرئيس جورج بوش الأب وابنه الرئيس جورج دبليو بوش في عامي 1991 و2003 على التوالي.





لكن كلينتون وأوباما أدخلا الولايات المتحدة في صراعات أخرى - وإن كان ذلك بتفويض من الأمم المتحدة فقط: فقد تدخل كلينتون في حرب البوسنة وأوباما جر البلاد إلى الحرب الأهلية الليبية بتدخل عسكري بقيادة الناتو عام 2011.



