ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

7 سنوات تدافع عن المسلمين .. تعرف على أول رئيسة للمجلس الإسلامي ببريطانيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:26 م
زارا محمد
زارا محمد
Advertisements
أماني إبراهيم
أصبحت زارا محمد من مدينة جلاسكو، أول امرأة تشغل منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني (MCB) وذلك بعد أسبوع واحد من تصويت أعضاء المجلس على اختيارها. 

وعن تاريخ زارا محمد في خدمة الإسلام والمسلمين في بريطانيا، فهي خريجة جامعة ستراثكلايد بدرجة الماجستير في قانون حقوق الإنسان عام 2014.

وفي عام 2016 ، أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة اتحاد المنظمات الطلابية الإسلامية (FOSIS)، وكانت تتبع استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف وفي الوقت نفسه دعم الطلاب المسلمين.

وتأمل زارا أن يؤدي انتخابها إلى إلهام المزيد من النساء والشباب لتولي مناصب قيادية لأنهم مستقبل هذه المنظمة، واستمرت في منصب مساعد الأمين العام لـ أكبر هيئة جامعة في المملكة المتحدة من المساجد والمدارس الإسلامية والجمعيات الإسلامية.

وفي عام 2019، أصبحت رئيسة الإعلام والاتصالات في المجلس الإسلامي في اسكتلندا، وكانت قد عملت سابقًا كأمين عام مساعد في MCB - أكبر هيئة جامعة في المملكة المتحدة من المساجد والمدارس الإسلامية والجمعيات الإسلامية.

وتعد أيضا أول زعيم اسكتلندي للمنظمة في تاريخها، وهي حاصلة على درجة الماجستير في قانون حقوق الإنسان من جامعة ستراثكلايد، وكانت رئيسة الإعلام والاتصالات في المجلس الإسلامي في اسكتلندا قبل أن تتولى آخر منصب لها. 

وبعد انتخابها قالت: "رؤيتي هي الاستمرار في بناء هيئة تمثيلية شاملة ومتنوعة لتحقيق هدف واحد وهو تلبية احتياجات المسلمين البريطانيين من أجل الصالح العام.. وانتخابي كأول أمينة عامة هو شرف كبير وآمل أن يلهم المزيد من النساء والشباب للتقدم لتولي أدوار قيادية".
7 سنوات تدافع عن المسلمين .. تعرف على أول رئيسة للمجلس الإسلامي ببريطانيا
7 سنوات تدافع عن المسلمين .. تعرف على أول رئيسة للمجلس الإسلامي ببريطانيا
7 سنوات تدافع عن المسلمين .. تعرف على أول رئيسة للمجلس الإسلامي ببريطانيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فى ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. أبرز مناصب وأوسمة إمام المسلمين

لإنقاذ الليرة .. شيوخ السلطان يصدرون فتوى الربا الحلال بأمر من أردوغان

محامية ديناميكية ومديرة موهوبة.. من هي صايمة محسن أول مسلمة تتولى منصب المدعي العام بأمريكا؟

الجفري ناعيا عبلة الكحلاوي: حضور جنازتها شرف.. والراحلة علمت النساء بالحرم

لأول مرة .. اختيار فتاة لتصبح رئيس المجلس الإسلامي في بريطانيا

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يبحث حرمان ترامب من أحد أهم حقوقه كرئيس سابق

يهدد نصف السكان.. السودان يرد على إعلان إثيوبيا مواصلة ملء سد النهضة

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

شاهد .. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

مفاجأة في قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية

التعليم العالي: تطعيم كورونا بالمستشفيات الجامعية اختياري .. وهذا هو موعد تلقي اللقاح

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر..فيديو

صور مفبركة.. تامر أمين يفجر مفاجأة حول عقار فيصل المحترق

زيادة المعاشات بنسبة 50% ودعم الحوامل ماديا.. بيان وزيرة التضامن للنواب

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

ظهور نادر.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور