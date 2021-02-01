7 سنوات تدافع عن المسلمين .. تعرف على أول رئيسة للمجلس الإسلامي ببريطانيا

أصبحت زارا محمد من مدينة جلاسكو، أول امرأة تشغل منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني (MCB) وذلك بعد أسبوع واحد من تصويت أعضاء المجلس على اختيارها.





وعن تاريخ زارا محمد في خدمة الإسلام والمسلمين في بريطانيا، فهي خريجة جامعة ستراثكلايد بدرجة الماجستير في قانون حقوق الإنسان عام 2014.





وفي عام 2016 ، أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة اتحاد المنظمات الطلابية الإسلامية (FOSIS)، وكانت تتبع استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف وفي الوقت نفسه دعم الطلاب المسلمين.





وتأمل زارا أن يؤدي انتخابها إلى إلهام المزيد من النساء والشباب لتولي مناصب قيادية لأنهم مستقبل هذه المنظمة، واستمرت في منصب مساعد الأمين العام لـ أكبر هيئة جامعة في المملكة المتحدة من المساجد والمدارس الإسلامية والجمعيات الإسلامية.





وفي عام 2019، أصبحت رئيسة الإعلام والاتصالات في المجلس الإسلامي في اسكتلندا، وكانت قد عملت سابقًا كأمين عام مساعد في MCB - أكبر هيئة جامعة في المملكة المتحدة من المساجد والمدارس الإسلامية والجمعيات الإسلامية.