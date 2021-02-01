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فن

تسبب فى حرق شعر وإصابة نيللى فى قدمها.. 15 معلومة لا تعرفها عن مخرج الفوازير محمد عبد النبى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:47 م
محمد عبد النبى مع
محمد عبد النبى مع نيللى
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أحمد إبراهيم
توفى منذ قليل المخرج محمد عبد النبى أحد أشهر مخرجى الفوازير وتحديدا فوازير "ام العريف" للنجمة نيللى وذلك عن عمر يناهز 70 عاما وقد تم دفنه فى مسقط رأسه فى قنا. 

نرصد بعض المعلومات عن المخرج الراحل. 

ولد المخرج محمد عبد النبى فى 18 أكتوبر 1951. 

تخرج فى المعهد العالي للسينما عام 1982. 

كان قد حصل على ليسانس من دار العلوم بعام 1974.

اشتهر بإخراج الأعمال الاستعراضية وخاصة فوازير رمضان. 

تولى إخراج فوازير نيللى بعد رحيل المخرج فهمى عبد الحميد.  

عمل مديرًا عامًا للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

رأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

أخرج 35 عملا فنيا منهم "ام العريف وعجايب صندوق الدنيا ورحلة فطوطة". 

أخر فى الدراما عدد من الاعمال التليفزيونية منها المسحراتي والتخطيط الحلزوني وبياع المواويل والبحث عن شمندل ومدينة الأبواب المسحورة. 

رشح من قبل الراحلة فريال صالح لاخراج برنامج "اخترنا لك" وذلك بعدما حدثت مشاكل بينها وبين المخرج وفيق حبيب، الذى كان يخرج البرنامج 
منذ بدء عمله، وكان يعده محمد عبدالمنعم غالى وطلبت منه فريال إخراج حلقاتها وتولى وفيق حبيب إخراج حلقات نجوى إبراهيم.

تسبب فى حرق شعر نيللى عند تصوير فوازير "عجايب صندوق الدنيا" وتسبب أيضا فى كسر قدمها بفوازير "ام العريف". 

عمل أيضا بالقطاع الخاص حيث أصرت سماح انور على وجودة فى فوازير "كنز الكنوز" كما قدم فوازير "العيال اتجننت" بطولة ياسمين 
عبدالعزيز وأحمد السقا فى التليفزيون، و"تياترو" إنتاج خاص مع دينا ومحمد سعد.

رغم أنه خريج معهد سينما إلا أنه لم يقدم عملا للسينما رغم أنه تلقى عرضا من حسن الإمام فى أفلام قصيرة إلا أنه رفضها كما كان هناك عمل 
مع أحمد زكى ونيللى ولكن لم يخرج إلى النور. 

قدم أول فيديو كليب وكان للمطربة سوزان عطية فى أغنية "أتحداك" ثم قدم كليب لفرقة الموسيقار عمرو سليم ثم توالت الأعمال مع مدحت 
صالح، وعلى الحجار ثم فيديو كليب الأغنية الدينية للمطربة نجاة، وليلى غفران.

كان يعانى من خلل فى وظائف الكلى وتم حجزه فى المستشفى لمدة أسبوعين إلا أن لم تشهد الحالة أى تحسن. 
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