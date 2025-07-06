ختام وحصاد المؤتمر التكويني السادس لخدام وخادمات الإيبارشيّة البطريركية

اختتمت فعاليات المؤتمر التكويني السادس لخدام وخادمات الإيبارشيّة البطريركية، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

أقيمت فعاليات المؤتمر الإيبارشيّ التكويني لخدام وخادمات التربية الدينية، للمرة السادسة، بإشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، في الفترة من الثالث، وحتى الخامس من يوليو الجاري، تحت شعار "QAVAH"، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "في اسمه تجعل الأمم رجاءها". ( مت 12 : 21)، تزامنًا مع عام يوبيل حجاج الرجاء، الذي تعيشه الكنيسة الكاثوليكية الجامعة بمصر، والعالم أجمع هذا العام، تحت عنوان "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".

شارك في المؤتمر القمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، والأب يوحنا عادل، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمعادي، ومنشطو مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية: الأخ محسن مجدي، والأخ فادي إدوارد، والأخ فادي عادل.

وترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، القداس الافتتاحي للمؤتمر، ثم ألقى الأب المطران المحاضرة الأولى حول "سر المصالحة والتوبة".

تضمن المؤتمر ثلاثة محاضرات تكوينية أخرى وهي:

ـ "المطهر علامة رجاء"، قدمها الأب كيرلس تامر، رئيس دير السيدة العذراء سيدة البشارة، بالإسكندرية.

ـ "الخادم علامة رجاء"، أعطاها الأخ محسن مجدي.

- "الإيمان وكيف نعيشه في حياتنا"، ألقاها الأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب. بالإسكندرية.

تضمنت المحاضرات فتح باب المناقشات والحوار بين المحاضرين، والحضور، وتبادل الخبرات المختلفة.

كذلك، شهد المؤتمر تنظيم ساعة السجود أمام القربان المقدس، التي احتوت على بعض التأملات الكتابية، والترانيم الروحية، وممارسة سر المصالحة.

وتم عرض نبذة تعريفية عن اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، واللجان المنبثقة منها، والأنشطة والخدمات التي تقدمها، من قِبل الأخ فادي عادل، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والأوقات الحرة، وحفلة السمر الختامية للمؤتمر.