جبالي: تولي غادة والي منصبا أمميا رفيعا يعكس مكانة المرأة المصرية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -اليوم - الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والمدير العام للأمم المتحدة في فينا، بحضور وكيلي المجلس المستشار احمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين.





كما رافق الدكتورة غادة والى، كرستينا البرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيهاب المنباوى الخبير في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حضر اللقاء المستشار احمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.





في مستهل اللقاء تقدمت الدكتورة غادة والى بخالص التهاني للمستشار الدكتور حنفي جبالي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب المصري، أقدم مجلس تشريعي في افريقيا والعالم العربي، مؤكدة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قامة قانونية ووطنية كبرى وله اسهامات وطنية عديدة، معتبرة أن وجوده على رأس مجلس النواب إثراء للحياة التشريعية المصرية، كما أعربت والى عن امنياتها له بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله الرقابي والتشريعي بما يحقق المصلحة العليا للوطن.





ومن جانبه تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة غادة والى على التهنئة الكريمة، مؤكدا أن حصول الدكتورة غادة والى على هذا المنصب الأممي الرفيع المستوى، يعكس المكانة العالية لمصر بين دول العالم ومكانة المرأة المصرية عالميًا، كما أنه سيضيف الكثير الى رصيد الدبلوماسية المصرية.





كما تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين مجلس النواب المصري والمنظمة الأممية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة والفساد.