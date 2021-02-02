فحص كاميرات مدرسة بشبرا الخيمة بعد اقتحامها من قبل مجهولين

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بسرعة طلب تحريات المباحث الجنائية حول واقعة سرقة مدرسة المصريين بنين بحي غرب بشبرا الخيمة.









كما أمرت النيابة العامة بتفريع الكاميرات المحيطة بالمدرسة وبداخلها لتحديد الجناة وضبطهم وتشكيل لجنة من التربية والتعليم لجرد عهدة المدرسة وعرضها على النيابة العامة.





وكان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بسرقة مدرسة المصريين الثانوية بنين بحي غرب بشبرا الخيمة، والمعروف حاليا بمدرسة الشهيد محروس بقيام مجهولين تسللوا ليلًا داخل المدرسة، وقاموا بسرقة بعض الأجهزة الكمبيوتر الموجودة بها.





تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وجاري فحص كاميرات المراقبة وتفريغها للوصول إلى الجناه وتولت النيابة التحقيق.





يذكر أن اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجرد عهدة مدرسة المصريين بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، التي تعرضت لاقتحام من مجهولين مستغلين عدم تواجد أمن المدرسة ووجودها في منطقة نائية أن كل العهد بالمدرسة كاملة ولم تتعرض للسرقة نظرا لعدم قدرة الجناة على اقتحام الغرف المزودة ببوابات حديدية وتحوي الأجهزة والعهد المختلفة والخزينة، ما دفعهم لكسر غرف المدرسين والفصول المغلقة بأقفال عادية، وتكسير محتوياتها .





وأكدت اللجنة أنه لم يختف أي من الأجهزة أو الأموال أو الأشياء ذات القيمة من داخل المدرسة، وطالب عدد من أعضاء مجلس أمناء المدرسة بفتح تحقيق إداري في واقعة قلة عمال الأمن والحراسة في مجمع المدارس، الذي يحتوي على المدرسة، وتضم عددا كبيرا من الأجهزة الإلكترونية.