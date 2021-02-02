بسبب تفاقم أزمات المزارعين .. الفلاحين تهاجم وزير التموين

وجهت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، انتقادات شديدة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد التراجع الواضح فى دور الوزارة منذ فترة توليه المسئولية، مؤكدة أن هناك "انتكاسة" فى آداء قيادات الوزارة منذ جلوس الوزير المصيلحى على الكرسي وادارته شئون وزارة التموين.





وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، ان وزير التموين لم يقدم أى إنجاز يذكر منذ توليه مسئولية الوزارة، لافتا إلى أنه أثبت فشلا ذريعا فى إدارة شئون الوزارة، وهذا ما اتضح جليا خلال كلمة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت مواجهة ساخنة بين النواب والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد إلقاء الوزير بيان أمام المجلس ، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وتطرق النواب فى حديثهم عن ضرورة مواجهة الفساد ووقائع إهدار المال العام، وحل مشكلات بطاقات التموين، وغيرها.





وطالب المستشار الإعلامي للفلاحين، فى بيان له اليوم ، رئيس مجلس الوزراء بضرورة تغيير وزير التموين، فى التعديل الوزارى المرتقب، مشيرا إلى أن أزمات الفلاحين والمزارعين زادت فى عهد الوزير الحالى، حيث استطاع كسب عداء معظم الفلاحين والمزراعين على مستوى الجمهورية وتسبب فى أزمات للدولة والحكومه مع الفلاحين مثل أزمة محصول قصب السكر وتوريد القمح وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، بالإضافة إلى افتعاله أزمة مقبلة مع مزارعى قصب السكر بسبب أسعار التوريد للمصانع التابعة للوزارة، والذى يطالب الفلاحين بزيادة سعر التوريد نظرا لارتفاع أسعار الأسمدة والعمالة اليومية.







